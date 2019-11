Excellent work by armed response. No messing. So good to see so many passers by refusing to be bystanders. Sadiq Khan has failed our capital city. #LondonBridge #GetKhanOut pic.twitter.com/cbbQK4T4eG — Katie Hopkins (@KTHopkins) November 29, 2019

Alberto Custodero per www.repubblica.it

james ford

C'è una storia nella storia di questo nuovo episodio terroristico di Londra. L'aggressore, prima dell'arrivo della polizia, è stato affrontato e bloccato da alcuni civili. Uno di questi eroi, che si è buttato addosso al terrorista cercando di salvare la vita di una donna, è James Ford, un assassino che da poco ha ottenuto - come il terrorista - la libertà vigilata.

lo rivela il Mail online. Uno strano gioco del destino ha voluto che proprio lui, condannato per aver ucciso una donna a coltellate, diventasse eroe per un giorno per aver difeso una donna dal coltello di Usman Khan. Ora 42enne, Ford è stato incarcerato a vita - con una pena minima di 15 anni - nell'aprile 2004 per l'omicidio di Amanda Champion, strangolata e sgozzata: il suo corpo fu trovato abbandato su un mucchio di rifiuti vicino alla sua casa di Ashford, nel Kent, nel luglio precedente. Aveva 21 anni, ma un'età mentale di 15.

usman khan

Ai tempi del delitto la polizia non aveva indizi, la svolta nelle indagini arrivò quando un dipendente dei Samaritani - infrangendo la rigorosa politica di riservatezza dell'organizzazione - confidò alla polizia che Ford (allora operaio in fabbrica e lottatore amatoriale) aveva telefonato decine di volte confessando di avere ucciso una ragazza e minacciando di suicidarsi. Una volta arrestato, non ha mai dato spiegazioni al suo gesto.

I parenti della donna uccisa hanno saputo solo ieri, vedendo i video in televisione, che era stato liberato. Commentando l'accaduto, hanno dichiarato di non considerarlo affatto un eroe, ma un assassino. E di essere contrari alla sua liberazione.

UNA ZANNA DI NARVALO E UN ESTINTORE: ECCO COME DUE PASSANTI BLOCCANO IL TERRORISTA ASSASSINO DEL LONDON BRIDGE

Da www.ilmessaggero.it

stevie hurst

C'è un'immagine dell'attacco sul Londron Bridge che più di ogni altra sta facendo il giro dei social: è quella in cui si vede l'assalitore messo all'angolo da due passanti armati uno di un estintore e l'altro di una zanna di narvalo. Il Daily Mail pubblica in esclusiva non solo le foto ma anche il video del coraggioso intervento dei due uomini che sono riusciti a bloccare il terrorista prima che la polizia lo uccidesse.

Una zanna di narvalo? Perché un automobilista a Londra avesse con un sé una zanna di narvalo (non commercialzzabile o esportabile) è una storia nella storia, un dettaglio impazzito in una vicenda tragica, che verrà magari chiarita oggi: il narvalo è un cetaceo dei mari artici che ha solo due denti nell'arcata superiore uno dei quali non si sviluppa mentre l'altro, nei maschi, si allunga fino a 3 metri. Questi denti non servono per mangiare o cacciare, mentre quello più sviluppato, ricco di terminazioni nervose, forse è usato dal narvalo (parola norvegese) per orientarsi "sentendo" temperature dell'acqua e correnti.

