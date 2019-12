FOLLIA CECA – STRAGE IN REPUBBLICA CECA DOVE UN 42ENNE È ENTRATO IN UN OSPEDALE DELLA CITTÀ DI OSTRAVA E HA APERTO IL FUOCO, UCCIDENDO SEI PERSONE E LASCIANDO A TERRA DIVERSI FERITI – IL KILLER SI È DATO ALLA FUGA IN MACCHINA: BRACCATO DALLA POLIZIA SI È UCCISO SPARANDOSI UN COLPO DI PISTOLA ALLA TESTA… - VIDEO

Davide Falcioni per "www.fanpage.it"

sparatoria ospedale repubblica ceca 18

Strage in Repubblica Ceca, dove diverse persone sono morte stamattina intorno alle 7 in seguito a una sparatoria avvenuta in un ospedale della città di Ostrava, nel Nord-Est del paese: lo ha riferito il ministero dell'Interno Jan Hamácek, citato dall'agenzia Reuters. Secondo alcune fonti di stampa, le vittime sarebbero almeno sei.

sparatoria ospedale repubblica ceca 8

Un uomo armato è riuscito a introdursi indisturbato nella struttura sanitaria e ad aprire il fuoco contro i pazienti che si trovavano nel reparto degli ambulatori. Il killer è poi riuscito a darsi alla fuga; è quindi stata fatta scattare una serrata caccia all'uomo con l'impiego di centinaia di poliziotti e un elicottero, che dall'alto ha perlustrato l'area.

sparatoria ospedale repubblica ceca 16

L'ospedale è stato chiuso così come la vicina sede universitaria. La polizia ha chiesto ai cittadini di fornire tutte le informazioni utili a identificare e trovare il responsabile della sparatoria, il cui movente è ancora sconosciuto: nessuna pista, neppure quella terroristica, è stata esclusa dagli inquirenti.

sparatoria ospedale repubblica ceca 4

Le autorità hanno diffuso un identikit dell'uomo, un giovane alto circa un metro e ottanta con una giacca rossa. "Chiediamo ai cittadini di aiutarci a trovare il sospetto ma di prestare la massima attenzione". In seguito, tuttavia, sempre la polizia ha spiegato che la foto diffusa non era dell'assassino bensì di un testimone.

sparatoria ospedale repubblica ceca 15

"Informazione sulla foto: questa persona è un testimone importante ma stiamo cercando un'altra persona. Grazie per la comprensione", hanno segnalato le forze dell'ordine. Intanto il presidente della Repubblica ceca, Milos Zeman, ha espresso "le sue più sentite condoglianze" per le vittime della sparatoria ringraziando per la loro opera quanti sono intervenuti come forze di sicurezza e squadre di emergenza.

sparatoria ospedale repubblica ceca 17

La caccia all'uomo si è conclusa dopo poche ore. Braccato dagli agenti, l'assassino ha fermato l'auto su cui era in fuga e si è sparato alla testa.

