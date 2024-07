FOLLIA A LONDRA! - IL 26ENNE KYLE CLIFFORD HA UCCISO CON UNA BALESTRA TRE DONNE, UNA 61ENNE E LE SUE DUE FIGLIE DI 25 E 28 ANNI – SI TRATTA DELLA MOGLIE E DELLE FIGLIE DEL NOTO COMMENTATORE DI CORSE IPPICHE DELLA "BBC", JOHN HUNT - L'IPOTESI È CHE IL KILLER ABBIA AVUTO IN PASSATO UNA RELAZIONE CON UNA DELLA RAGAZZE UCCISE - LE VITTIME, PRIMA DI ESSERE COLPITE E UCCISE, SONO STATE LEGATE - L'UOMO È IN FUGA, RICERCATO DALLA POLIZIA...

DAGONEWS

hannah hunt

Una madre e le sue due figlie sono state legate e uccise con una balestra nella loro casa nella periferia dell'Hertfordshire. Si ritiene che una delle vittime sia l'ex compagna del sospettato del triplice omicidio, Kyle Clifford, 26 anni, di Enfield, a nord di Londra. La polizia ha lanciato una caccia all'uomo per Clifford, dopo che i corpi delle tre donne sono stati trovati ieri sera in una casa ad Ashlyn Close a Bushey.

GB: UCCIDE TRE DONNE CON BALESTRA E FUGGE, E' CACCIA ALL'UOMO

(Adnkronos) - E' caccia all'uomo in Gran Bretagna, dove il 26enne Kyle Clifford ha colpito a morte con una balestra tre donne, uccidendole, e poi si è dato alla fuga. Lo rende noto il sovrintendente capo della polizia Jon Simpson parlando di tre ''orribili omicidi mirati'' avvenuti nell'Hertfordshire.

kyle clifford

Le tre vittime erano imparentate tra loro e avevano 61, 25 e 28 anni, ha aggiunto Simpson in conferenza stampa, spiegando che per ucciderle è stata usata ''una balestra'', ma ''potrebbero anche essere usate altre armi''. Il ministro dell'Interno Yvette Cooper ha scritto su 'X' di essere tenuta "pienamente aggiornata" sulla ''morte di tre donne davvero scioccante'' nell'Hertfordshire. ''Esorto la popolazione a fornire alla polizia qualsiasi informazione in possesso'', ha aggiunto. La polizia britannica ha chiesto all'omicida di arrendersi.

TRIPLO FEMMINICIDIO GB, VITTIME MOGLIE E FIGLIE VOCE DELLA BBC

(ANSA) - LONDRA, 10 LUG - Prende corpo la pista di una feroce violenza contro le donne da parte di "un ex fidanzato" respinto dietro il triplice femminicidio avvenuto in una proprietà privata dell'Hertfordshire, in una zona residenziale verde non lontana da Londra, da parte di un giovane armato fra l'altro con una balestra: il 26enne Kyle Clifford, tuttora ricercato dalla polizia locale nell'ambito di una caccia all'uomo che sta tenendo l'opinione pubblica britannica sotto shock e col fiato sospeso.

John Hunt - carol Hunt - 1

L'identità delle vittime è stata resa nota dai media. Si tratta di Carol Hunt, 61 anni, moglie di un noto radiocronista e commentatore di corse ippiche della Bbc, John Hunt, nonché di due delle loro figlie, la 28enne Hannah e la 25enne Louise. Secondo il Daily Mail, Clifford era stato in passato "il boyfriend di Louise" e avrebbe compiuto questa strage familiare in preda a deliranti sentimenti di vendetta, dopo essere penetrato ieri sera nella residenza degli Hunt - un cottage del valore stimato di circa 800.000 sterline - armato di tutto punto.

John Hunt - carol Hunt

carol hunt lousie hunt