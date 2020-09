FOLLIA METROPOLITANA – FOLLE BRAVATA NELLA STAZIONE METRO DI BROADWAY JUNCTION A NEW YORK DOVE UN RAGAZZO SI È FATTO RIPRENDERE MENTRE SALTAVA DA UNA BANCHINA ALL’ALTRA ALL’ARRIVO DI UN TRENO: LO SCIROCCATO, CHE SU INTERNET SI FA CHIAMARE “KIING SPIIDER”, HA PUBBLICATO IL VIDEO SUI SOCIAL E… - VIDEO

DAGONEWS

kiing spiider vola da una banchina all'altra in metro a new york 6

Follia metropolitana a New York dove un ragazzo è saltato da una banchina all’altra della metropolitana alla stazione Broadway Junction a Brooklyn: i suoi amici lo hanno ripreso mentre rischiava la vita e poi lui stesso, che su internet si identifica con il nome di “Kiing Spiider”, ha pubblicato il video con la didascalia: «Ho quasi perso il mio treno». Il ragazzo è stato identificato, ma non è chiaro se affronterà delle accuse.

kiing spiider vola da una banchina all'altra in metro a new york 1 kiing spiider vola da una banchina all'altra in metro a new york 2 kiing spiider kiing spiider vola da una banchina all'altra in metro a new york 4 kiing spiider vola da una banchina all'altra in metro a new york 3 kiing spiider vola da una banchina all'altra in metro a new york 5 kiing spiider vola da una banchina all'altra in metro a new york 7