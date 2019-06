6 giu 2019 19:39

FOLLIE IN BICI ALL’INCROCIO: IL VIDEO FA IL GIRO D’ITALIA - IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA IL CICLISTA IMPAZZISCE E LITIGA CON TUTTI PER UNA QUESTIONE DI PRECEDENZE: DUE PEDONI, CHE ERANO INTERVENUTI PER CALMARLO, VENGONO AGGREDITI, UNO DEI DUE SI VENDICA COSÌ – VIDEO