FOLLIE METROPOLITANE – A BROOKLYN UN 23ENNE HA AGGREDITO UNA DONNA SCARAVENTANDOLA CONTRO IL VAGONE – DOPO UNA BREVE COLLUTTAZIONE CON ALCUNI RAGAZZI, L’AGGRESSORE SI È DIRETTO VERSO LA MALCAPITATA CHE È STATA SPINTA CON VIOLENZA, FINENDO PER SBATTERE LA TESTA…(VIDEO)

isaiah thompson 1

Forse una disputa. Forse una parola di troppo. Non è chiaro cosa abbia spinto Isaiah Thompson, 23 anni, a quella folle aggressione nella metropolitana di Brooklyn. L’unica certezza è in un filmato girato da un testimone che mostra l’uomo prima litigare con alcuni ragazzi per poi scagliarsi contro una passeggera, scaravendola contro la metro.

aggressione in metropolitana a brooklyn 4

L’uomo era sceso dal vagone qualche istante prima gridando “Cosa?” ad alta voce. Poi si è diretto verso alcuni uomini con i quali è scoppiata una breve colluttazione. Infine si è diretto alle spalle della donna che guardava il cellulare e con entrambe le mani l’ha spinta contro il treno, facendole sbattere violentemente la testa. L’uomo è stato arrestato: dovrà rispondere di aggressione. La polizia ha rivelato che in passato era stato arrestato già 18 volte.

aggressione in metropolitana a brooklyn 1 aggressione in metropolitana a brooklyn 2 aggressione in metropolitana a brooklyn 3