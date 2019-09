FOLLIE PER I NAZI-CIMELI - FINISCONO ALL’ASTA LE MUTANDE DI EVA BRAUN - RITROVATE NELLA RESIDENZA DI HITLER SULLE ALPI BAVARESI ALLA FINE DELLA GUERRA, SARANNO BATTUTE GIOVEDÌ DA UNA CASA D’ASTE INGLESE: PREZZO DI PARTENZA 340 EURO - NEGLI USA E’ STATA VENDUTA PER 7MILA DOLLARI LA BIANCHERIA INTIMA DI HITLER…

Taglia 44, colore rosa pallido, con sei ricami e una cifra «EB» che attestano l’appartenenza a Eva Braun. Andranno all’asta giovedì in Inghilterra un paio di mutande appartenute alla moglie (per poche ore) di Adolf Hitler, insieme a «una corta camicia da notte a semplice forma di A». I reperti verranno battuti dalla casa d’aste Humbert & Ellis Ltd di Towcester in diretta internet con possibilità di rilanci online partendo da una base di 300 sterline (circa 340 euro).

L’asta si inserisce nel filone della vendita di cimeli nazisti, più o meno autentici. Nel 2016, infatti, un altro paio di mutande di Eva Braun era stato venduto all’asta per l’equivalente di 3.250 euro. A febbraio sono stati venduti alcuni quadri ritenuti dipinti dal dittatore nazista. La lingerie appartenuta a Eva Braun sarebbe stata trovata al Berghof, la casa di villeggiatura di Hitler presso Berchtesgaden sulle Alpi bavaresi alla fine della guerra.

