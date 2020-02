IN FONDO A DESTRA - IL KILLER DI HANAU SI CHIAMAVA TOBIAS RATHJEN ED ERA UN ESTREMISTA DI DESTRA DI NAZIONALITÀ TEDESCA - SECONDO LA “BILD” AVREBBE LASCIATO UNA LETTERA E UN VIDEO IN CUI SPIEGA LE MOTIVAZIONI DEL SUO GESTO. CIOÈ LA NECESSITÀ DI UCCIDERE TUTTI GLI IMMIGRATI CHE NON POSSONO ESSERE ESPULSI DALLA GERMANIA CON ALTRI MEZZI - VIDEO

Da www.ilmessaggero.it

Tobias Rathjen

Si chiamava Tobias R. ed era di nazionalità tedesca il killer che a Hanau, in Germania, ha ucciso 10 persone e poi è stato trovato morto in casa. L'uomo, con idee di estrema destra, scrive la Bild online, ha sparato all'impazzata davanti a due locali di narghilé della città dell'Assia tedesca.

strage ad hanau, in germania 9

Il presunto autore della strage avrebbe lasciato una lettera e un video nel quale fornisce le motivazioni del suo gesto. Lo riferisce la Bild. Nella lettera, il killer parlerebbe tra l'altro della necessità di uccidere gli immigrati che non possono essere espulsi dalla Germania con altri mezzi.

strage ad hanau, in germania 8

