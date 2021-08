FOREVER SMART! - IL 65% DEGLI AMERICANI E' DISPOSTO A RINUNCIARE A UNA PARTE DI STIPENDIO PUR DI LAVORARE PER SEMPRE DA CASA: ARRIVEREBBERO AD ACCETTARE UN TAGLIO DEL 5% DELLA REMUNERAZIONE - ALTRI SI DICONO FAVOREVOLI A SACRIFICARE GIORNI DI FERIE, IL TEMPO LIBERO, O I LORO ABBONAMENTI A NETFLIX, AMAZON E SOCIAL MEDIA - UN TERZO DEGLI INTERVISTATI NON AVREBBE PROBLEMI A PRIVARSI DEL DIRITTO DI VOTO...

Cosa sacrificheresti per poter lavorare da casa per sempre? Un sondaggio ha scoperto che molti americani sarebbero disposti ad accettare stipendi ridotti, rinunciare a giorni di ferie o dedicare più ore per un lavoro che offra la possibilità di lavorare sempre in remoto.

Dopo più di un anno di lavoro a distanza totale o parziale in molti settori dei colletti bianchi, i datori di lavoro stanno cercando di riportare i lavoratori in ufficio, anche se la variante delta sta prendendo piede negli Stati Uniti. Per invogliare i lavoratori a tornare, alcune aziende si stanno spendendo con feste al lavoro e distribuzione di premi, fornitura di pranzi gratuiti o assistenza all'infanzia, e anche lezioni di yoga.

Alcuni lavoratori non amano troppo la prospettiva, perché preoccupati per la loro salute, per via di responsabilità domestiche o semplicemente perché non vogliano tornare a un pendolarismo sgradito.

Un sondaggio online commissionato da Breeze, una compagnia di assicurazioni, ha rilevato che il 65% dei lavoratori americani che svolgono un lavoro compatibile con lo smart working sono disposti a subire un taglio dello stipendio del 5% (potrebbe significare diversi anni di aumenti annuali) pur rimanere a casa.

Il sondaggio online, condotto dalla società di sondaggi Pollfish il 20 e 21 luglio, ha interrogato 1.000 persone che hanno affermato di essere «occupate o in cerca di un lavoro che possa essere completato interamente da remoto».

La maggior parte delle persone ha affermato che non rinuncerebbe a più del 5%, ma il 15% degli intervistati ha affermato che sarebbe disposto a ridurre del 25% del proprio stipendio per essere a distanza. Quasi la metà, il 46%, ha dichiarato che rinuncerebbe a un quarto dei propri giorni liberi e il 15% ha dichiarato che rinuncerebbe a tutto il tempo libero retribuito per poter lavorare da casa.

Con una nota più leggera, l'azienda ha anche chiesto a cos'altro avrebbero rinunciato le persone per l'opzione di lavorare da remoto. Più della metà ha dichiarato che rinuncerebbe a Netflix, social media o Amazon per un anno.

Un terzo degli intervistati ha persino affermato che rinuncerebbe al diritto di voto in tutte le future elezioni nazionali e locali. Tra questi, il 44% fa parte della Generazione Z, mentre i Baby Boomer sono stati perlopiù contrari: solo il 27% si è detto favorevole.