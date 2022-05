3 mag 2022 19:04

FORSE L'ABBIAMO CAPITO CHE I PADRINI NON SERVONO A UN CAZZO - IL VESCOVO DI SANREMO, MONSIGNOR SUETTA, CANCELLA IL RUOLO DA BATTESIMI E CRESIME: BASTA PADRINI E MADRINE, PERCHÉ SI È "PERSO IL SIGNIFICATO RELIGIOSO, ORMAI È SOLO CONSUETUDINE SOCIALE" - PECCATO CHE DIETRO CI SIA PURE LA VOLONTÀ DI NON FAR PARTECIPARE GENTE DIVORZIATA O MAGARI SPOSATA CON QUALCUNO DELLO STESSO SESSO: MA COL RISULTATO PARADOSSALE CHE NEL CASO DEI FIGLI DI UNA COPPIA GAY…