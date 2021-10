1 ott 2021 19:32

FORSE LA LOLLOBRIGIDA DEVE FARSENE UNA RAGIONE DEL TUTORE - ANCHE LA CASSAZIONE CONFERMA IL SOSTEGNO PER PROTEGGERE IL PATRIMONIO DELL'ATTRICE, COME CHIESTO DAL FIGLIO, CON CUI I RAPPORTI SONO SEMPRE STATI DIFFICILI - ESCLUSA L'INFERMITÀ MENTALE, MA LA 90ENNE VIENE CONSIDERATA "VULNERABILE E VITTIMA DI POSSIBILE SUGGESTIONE" - LEI NON CI STA: "SONO AMAREGGIATA MA NON RASSEGNATA"