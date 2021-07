FORSE NON HYSAJ DOVE TI TROVI - NON SI FERMANO GLI ATTACCHI AL TERZINO ALBANESE, NEO ACQUISTO LAZIALE, COLPEVOLE DI AVER CANTATO “BELLA CIAO” IN RITIRO. GLI ULTRÀ BIANCOCELESTI DELLA CURVA NORD HANNO APPESO UNO STRISCIONE A ROMA: “HYSAJ VERME, LA LAZIO È FASCISTA” - COSA NE PENSERÀ L’ALLENATORE SARRI, COMUNISTA DICHIARATO, CHE ERA RIMASTO SCONCERTATO DAL BLITZ DI ALCUNI TIFOSI ALLA CENA DI SQUADRA DI SABATO PER CHIEDERE SPIEGAZIONI AL SUO PUPILLO? - VIDEO

"Hysaj": Perché per presentarsi ai nuovi compagni della Lazio ha deciso di intonare Bella Ciaopic.twitter.com/ca44tky5ft — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 18, 2021

Al. Ab. per "Il Messaggero"

lo striscione contro hysaj

Non si arresta la caccia a Elseid Hysaj colpevole, secondo la Curva, di aver cantato in ritiro «Bella Ciao». Su un ponte di Roma, ieri sera, ecco lo striscione contro il terzino: «Hysaj verme, la Lazio è fascista», con tanto di firma degli ultras della Nord.

E pensare che domenica Lotito aveva dovuto rasserenare Sarri, comunista dichiarato, rimasto sconcertato dallo spiacevole blitz alla cena di squadra di sabato per chiedere spiegazioni al suo pupillo.

hysaj con la maglia della lazio 3

Il club ieri aveva pure diramato un comunicato, a proposito del video rimosso: «È compito della società tutelare un proprio tesserato e sottrarlo a strumentalizzazioni personali e politiche che certamente, in questo caso, nulla hanno a che vedere con il contesto informale ed amichevole in cui si è svolto l'episodio. Il ritiro della squadra deve proseguire nel massimo impegno sportivo e nel clima di serenità che fino ad oggi si è respirato».

PROCESSO

Lotito non vuole dargli più risalto. Ieri pomeriggio era al settimo cielo per aver dimostrato che non esisteva un caso positivo ad Auronzo. Anche perché è ancora scottato dalla vicenda tamponi, che lo ha tormentato tutto l'anno e per cui è ancora sotto processo sportivo.

hysaj con la maglia della lazio 2

L'udienza dell'ultimo grado di giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia presso il Coni (prevista inizialmente per 12 luglio) è stata rinviata a settembre e questo è positivo. Sul numero uno pesano i 12 mesi di squalifica comminati dalla Corte Federale e dal presidente Torsello, ma nel computo finale non potranno essere più accumulati quelli inflitti da Petrucci nell'agosto 2011 per farlo decadere eventualmente da tutte le cariche federali per il prossimo decennio.

In ogni caso, Lotito cerca l'assoluzione in toto e punta su una difesa originale del professor Vaccarella, che porta una sentenza sui «tonni rossi» per cancellare la sua «culpa in eligendo».

angelo peruzzi foto di bacco

FLAMINIO

Non rientra il caso Peruzzi, ancora fuori dal nuovo progetto. «Ma ci sono tante novità in arrivo e sto portando avanti anche il discorso Flaminio», ha giurato a un tifoso domenica Lotito in ritiro.

In effetti, il presidente ha visitato finalmente in prima persona l'impianto e ripeterà il tour nelle prossime ore in compagnia dei consulenti suoi e del Campidoglio per capire come superare i vincoli di carattere storico e archeologico.

HYSAJ 1

Riuscire a recuperare lo stadio dei sogni dei tifosi sarebbe davvero il modo più bello per celebrare i suoi 17 anni di presidenza della Lazio.

hysaj con la maglia della lazio 1 HYSAJ