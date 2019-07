FORSE NON LO SAPETE, MA DOVETE ROTTAMARE (ANCORA) LE VOSTRE TV – C’È TEMPO FINO AL 31 DICEMBRE 2022 PER ADATTARSI AI NUOVI STANDARD DI TRASMISSIONE, CIOÈ AL PASSAGGIO ALLA SECONDA GENERAZIONE DEL DIGITALE TERRESTRE – LA CORSA ALL’ACQUISTO È GIÀ INIZIATA, SOPRATTUTTO SE VOLETE ACCEDERE AL MINI INCENTIVO STATALE DI 50 EURO: ECCO CHI NE PUÒ BENEFICIARE

Sandra Riccio per “la Stampa”

Sta per arrivare una nuova rottamazione dei televisori e dei decoder che abbiamo in

casa. Il cambio, come nel 2012, sara accompagnato da un mini incentivo statale di 50 euro. Per passare alle tv di nuova generazione, le smart tv in grado di essere adatte alla seconda generazione del digitale terrestre, c’e tempo fino al 31 dicembre 2022 ma la corsa al cambio iniziera gia il prossimo 15 novembre e i bonus saranno riconosciuti fino all’esaurimento dei 151 milioni di euro a disposizione. Occorrera quindi farsi avanti per tempo.

Va detto che a poter beneficiare dei bonus saranno so- lo i residenti in Italia appartenenti alla fascia I e II dell’Isee (l’indicatore della situazione economica equivalente). Secondo le stime si tratterebbe di circa 3 milioni di potenziali consumatori. Inoltre lo sconto sara possibile per una sola persona per ciascun nucleo familiare e per un solo apparecchio.

Per ottenere l’incentivo bastera domandare al negoziante al momento del pagamento. Questo applichera il taglio sul prezzo di vendita e successivamente le somme gli saranno riconosciute in forma di credito di imposta. I consumatori, a loro volta, dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva in cui attestino che il loro nucleo familiare rientra nella I o II fascia dell’Isee e che non ci siano altri componenti del nucleo che hanno gia usufruito dello sconto. Dovrebbe essere questo l’iter per arrivare al bonus. Per avere maggiori certezze occorrera pero aspettare un decreto interministeriale che spieghera piu nel dettaglio i criteri d’accesso e gli adempimenti per richiedere lo sconto per la nuova televisione e per il nuovo digitale terrestre.

Occorre sapere che ci sono diversi passi intermedi e che a ogni appuntamento bisogna arrivare con il codice informatico giusto. Il primo appuntamento con la nuova tv e gia fissato al gennaio 2020, termine per rottamare il codice Mpeg-2 che permette oggi ai nostri televisori di ricevere in digitale. Sara sostituito dalla codifica piu evoluta Mpeg-4 che a sua volta lascera il posto, nel 2022, ai codici Hevc che traghetteranno tutte le trasmissioni al nuovo standard Dvb-t2 (Digital Video Broadcasting-Terrestrial 2, seconda generazione del digitale terrestre).

I televisori acquistati dopo il gennaio 2017 sono gia pronti al cambio di standard che iniziera il prossimo novembre 2019 e che terminera nel luglio del 2022. Chi quindi ha comprato la tv nuova dopo il 2017 non dovrebbe avere difficolta nella nuova transizione alle tecnologie di ultima generazione. Chi invece a casa ha un modello precedente al 2017 fara bene a verificare se ci sono margini per non dover correre a comprare un televisore nuovo. Per esempio, cercando di capire se la propria tv supporta il Dvbt-2 ed Hevc. Una strada possibile che evita la spesa per l’acquisto del nuovo apparecchio e poi quella di verificare se la nostra tv e aggiornabile da remoto. Se la tv non riesce in nessun modo a utilizzare i codici nuovi allora non restera che usare un decoder o comprare un televisore nuovo, magari con il bonus dello Stato.

