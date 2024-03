FORSE È LA VOLTA BUONA CHE CI LIBERIAMO DI LIZZO! LA CANTANTE, CHE HA FATTO DELLA BODY POSITIVITY UNA STRATEGIA DI MARKETING, ANNUNCIA IL RITIRO DAL MONDO DELLA MUSICA: “SONO STANCA, COMINCIO A SENTIRE CHE IL MONDO NON MI VUOLE. SONO COSTANTEMENTE ALLE PRESE CON LE MENZOGNE CHE VENGONO DETTE SU DI ME, PRESA IN GIRO PER IL MIO ASPETTO” – LIZZO È STATA ACCUSATA DI MOLESTIE SESSUALI E BULLISMO DA ALCUNE BALLERINE DEL SUO STAFF – VIDEO

Lizzo abbandona. «I quit!» sono le due parole che dopo un laconico comunicato di denuncia per tutte le violenze verbali subite sul web, hanno portato la star a una decisione che i fan stanno accogliendo con migliaia di post sui social.

Poche ore fa la vincitrice di Emmy e Grammy, l’artista forse più esposta quando si parla di denuncia rispetto al body shaming ha annunciato la sua uscita dal mondo dello spettacolo.

«Mi sono stancata di sopportare di essere trascinata da tutti nella mia vita e su internet. Tutto quello che voglio è fare musica, rendere felici le persone e aiutare il mondo a essere un po' migliore di come l'ho trovato. Ma comincio a sentire che il mondo non mi vuole al suo interno. Sono costantemente alle prese con le menzogne che vengono dette su di me per ottenere prestigio e visualizzazioni... sono sempre il bersaglio degli scherzi a causa del mio aspetto. Il mio carattere viene smontato da persone che non mi conoscono e non rispettano il mio nome. Non ho firmato per questa merda. Smetto!». […]

Melissa Jefferson, Il vero nome di Lizzo, è diventata famosa per un repertorio davvero interessante ma senza dubbio anche la sua scelta di indossare abiti succinti sebbene sia una “plus siz” l'hanno resa un'eroina del movimento per la body positivity, ma anche oggetto di commenti di fat-shaming e di scherno online.

Nel maggio dello scorso anno, Lizzo ha bloccato il suo account su X (l’ex Twitter) e ha minacciato di lasciare l'industria musicale in seguito a un'ondata di commenti di body shaming che speculavano sulla sua dieta e sul fatto che evitasse di perdere peso perché non sarebbe stato vantaggioso per il suo brand artistico. […]

Purtroppo la carriera della cantante è flautista non ha sempre avuto momenti brillanti. I suoi ballerini l'hanno accusata e citata in giudizio per molestie sessuali, discriminazione razziale e per aver favorito un ambiente di lavoro ostile.

A settembre, un'ex stilista ha intentato una causa simile, sostenendo di essere stata vittima di bullismo e di molestie sessuali e razziali in un «ambiente di lavoro insicuro e sessualmente carico». Lizzo ha chiesto ai giudici di archiviare le cause. A febbraio, però, un giudice ha respinto la sua richiesta nella causa intentata dalle ex ballerine. Ora si apre però un altro capitolo

