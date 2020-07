LA FORTUNA E' CIECA MA LA SFIGA CI VEDE BENISSIMO - STEPHEN COOPER, L’UOMO CHE VENNE IMMORTALATO IN UNA DELLE FOTO SIMBOLO DELL'11 SETTEMBRE, È MORTO A 78 ANNI DOPO ESSERE RISULTATO POSITIVO – LA SUA IMMAGINE IN CUI SCAPPA DAI DETRITI DELLA TORRE SUD CHE SI SGRETOLAVA È ESPOSTA AL MEMORIAL MUSEUM DI NEW YORK… - VIDEO

Da "www.leggo.it"

Stephen Cooper

Coronavirus, riuscì a salvarsi dal crollo delle torri gemelle di New York l'11 settembre 2001 ma ora il Covid19 non gli ha dato scampo: morto Stephen Cooper, l'uomo che venne immortalato in una delle foto simbolo del dramma dell'11 settembre 2001. Lui, allora, riuscì a scappare dal crollo di una delle torri gemelle del World Trade Center di New York, come documentano le immagini iconiche della Grande Mela colpita dall'attentato che ha sconvolto il mondo.

foto rare dell 11 settembre 8

Lui, all'estrema sinistra di quella foto, era in fuga da fumo e detriti mentre la torre sud si sgretolava a un isolato di distanza. Stephen Cooper è morto di Coronavirus, secondo la sua famiglia, come documanta The Palm Beach Post, che ha riferito che l'ingegnere elettrico di New York, che viveva in Florida, è morto al Delray Medical Center a causa del Covid19 all'età di 78 anni.

foto rare dell 11 settembre 5

La foto che lo ritrae mentre fugge dal crollo della torre fu scattata da un fotografo dell'Associated Press ed è custodita al 9/11 Memorial Museum di New York.

tephen Cooper è morto di Coronavirus, secondo la sua famiglia, come documanta The Palm Beach Post, che ha riferito che l'ingegnere elettrico di New York, che viveva in Florida, è morto al Delray Medical Center a causa del Covid19 all'età di 78 anni.

foto rare dell 11 settembre 3

La foto che lo ritrae mentre fugge dal crollo della torre fu scattata da un fotografo dell'Associated Press ed è custodita al 9/11 Memorial Museum di New York.

foto rare dell 11 settembre 7 foto rare dell 11 settembre 9 foto rare dell 11 settembre 11 foto rare dell 11 settembre 15 foto rare dell 11 settembre 1 torri gemelle foto rare dell 11 settembre foto rare dell 11 settembre 4 foto rare dell 11 settembre 10 foto rare dell 11 settembre 12 foto rare dell 11 settembre 2 foto rare dell 11 settembre 13 foto rare dell 11 settembre 6