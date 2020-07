LA FORTUNA È CIECA, MA LA SFIGA CI VEDE BENISSIMO – IN SPAGNA DUE UOMINI SONO MORTI DOPO CHE UNO DI LORO È CADUTO DA UN BALCONE SOPRA L’ALTRO – ERA L’1.45 DEL MATTINO E QUELLO DEL PIANO DI SOTTO ERA USCITO UN ATTIMO A RILASSARSI, MENTRE L’ALTRO…

Due uomini sono morti in un hotel a Marbella vicino a Malaga in Spagna dopo che uno di loro è caduto da un balcone sopra l'altro, che era su una terrazza sottostante a rilassarsi, come ha spiegato il servizio 112 Emergenze Andalusia. La località turistica è molto nota e frequentata da migliaia di turisti provenienti da tutta Europa.

La tragedia, come riporta 20minutos.es, è avvenuta questa notte in via José Meliá a Marbella. Verso l'1: 45 del mattino, 112 hanno ricevuto diverse chiamate da cittadini che indicavano che un uomo era caduto da un balcone dell'hotel su una terrazza, schiacciando un altro uomo .

Immediatamente avvisate la polizia locale, la polizia nazionale e le ambulanze, che hanno confermato la morte dei due uomini. La polizia nazionale ha avviato un'indagine. Fonti della polizia hanno precisato che l'uomo che è precipitato era di circa 50 anni e originario del Regno Unito e soggiornava nell'albergo in Spagna, mentre la persona su cui è caduto era un cliente spagnolo di 46 anni seduto sulla terrazza dello stabilimento. Tutti i soccorsi si sono rivelati inutili.