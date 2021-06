FORZA EITAN! - IL BAMBINO UNICO SOPRAVVISSUTO ALL'INCIDENTE SULLA FUNIVIA STRESA-MOTTARONE È STATO DIMESSO DALL'OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA DI TORINO - È TORNATO IN AMBULANZA A CASA, A PAVIA, ACCOMPAGNATO DALLA ZIA: LE SUE CONDIZIONI SONO MOLTO MIGLIORATE, PROSEGUIRÀ IL PERCORSO TERAPEUTICO DAL PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO ED EFFETTUERÀ FUTURE VISITE DI CONTROLLO...

LA FAMIGLIA DISTRUTTA SULLA FUNIVIA

È stato dimesso questa mattina dal reparto Isola di Margherita dell'ospedale Regina Margherita Eitan, il bambino unico sopravvissuto all'incidente del Mottarone. Il piccolo è tornato in ambulanza a casa, a Pavia, accompagnato dalla zia.

Ora le sue condizioni sono molto migliorate. Proseguirà il percorso terapeutico dal punto di vista psicologico ed effettuerà future visite di controllo.

LA ZIA DI EITAN

Intanto la Procura di Verbania ha notificato ai tre indagati per l'incidente della funivia del Mottarone l'avviso degli accertamenti tecnici non ripetibili che dovrà essere svolto sulla cabina precipitata e sull'impianto in generale.

Le parti sono state convocate in procura lunedì 14 giugno per il conferimento dell'incarico e la nomina dei propri consulenti tecnici. Lo stesso provvedimento è stato notificato ai famigliari delle quattordici vittime e alla zia del piccolo Eitan, legale rappresentante del bimbo unico sopravvissuto alla tragedia.

