5 feb 2023 18:20

FORZA NUOVA, SALUTI VECCHI! GIULIANO CASTELLINO, EX LEADER DI FORZA NUOVA, È STATO CONDANNATO A DIECI MESI DI CARCERE PER AVER FATTO IL SALUTO ROMANO IN TRIBUNALE. IL 15 LUGLIO DEL 2019, CASTELLINO FU CONDANNATO A QUATTRO ANNI PER ESSERSI OPPOSTO CON LA FORZA ALLO SGOMBERO DI UNA CASA POPOLARE. DOPO LA LETTURA DELLA SENTENZA…