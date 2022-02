5 feb 2022 20:00

FORZA NUOVA, VECCHIE ABITUDINI - IL TESORO SEGRETO DI ROBERTO FIORE USATO PER FINANZIARE LA RIVOLTA NO PASS HA VIAGGIATO SU TRUST LONDINESI PER FINIRE A ONLUS ULTRACATTOLICHE, ENTI CULTURALI E SOCIETA’ IMMOBILIARI: CI SONO OPERAZIONI SOSPETTE PER CIRCA TRE MILIONI DI EURO - I FINANZIAMENTI ALLA “VICIT LEO”, LA ONLUS CHE HA FATTO PROPAGANDA ALLE POSIZIONI NO VAX E NO PASS (A CONFERMA DEL PATTO TRA NEOFASCI E PEZZI DI SVALVOLATI CONTRARI ALLE RESTRIZIONI)