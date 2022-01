FOSSE CHE IL COVID UCCIDE DI MENO - FRA NATALE E CAPODANNO IL NUMERO DEI NUOVI MALATI È QUASI TRIPLICATO (141.262 I NUOVI CONTAGI NELLE ULTIME 24 ORE, OLTRE 1 MILIONE ATTUALMENTE POSITIVI), MENTRE I MORTI SONO SCESI DI UN TERZO (111, IERI ERANO 155) - LA NUOVA ONDATA FA POCO DANNO ANCHE AGLI ANZIANI CHE UN ANNO FA MORIVANO COME MOSCHE - DA INIZIO PANDEMIA LE VITTIME SONO IN TOTALE 137.513

Sono 141.262 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, oltre 1 milione attualmente positivi - Iss: per over80 non vaccinati rischio ricoveri 41 volte maggiore

Un dato che porta a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia: 1.021.697. Sono 1.021.697 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 120.713 in più rispetto a ieri.

Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 6.266.939 e i morti 137.513.

I dimessi e i guariti sono invece 5.107.729, con un incremento di 20.432 rispetto a ieri.

Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 111, mentre ieri erano state 155. Da inizio pandemia le vittime sono in totale 137.513. Sono 1.084.295 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 1.224.025. Il tasso di positività è al 13%, in salita rispetto all'11,78% di ieri. Sono 1.297 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 135. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.265, 115 in più rispetto a ieri.

Impennata nell'ultima settimana nell'incidenza dei casi fra i ragazzi sotto i 19 anni, ed in particolate fra i 16 e i 19 anni e sotto i 12 anni. Lo afferma l'Iss nel suo Report esteso settimanale. Nell'ultima settimana e' confermato l'andamento osservato nella precedente: il 26% dei casi totali nella popolazione è di età scolare (sotto i 20 anni), di cui 48% nella fascia d'età 6-11 anni, 36% fra 12-19 anni e solo il 11% e il 5% rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni. Fra il 6 e il 19 dicembre 2021, fino ai 19 anni sono stati 59.605 nuovi casi, 215 ospedalizzati, 4 ricoverati in terapia intensiva e 1 deceduto.

Secondo quanto riferisce l'Iss nel Report esteso sull'andamento del Covid in Italia che integra ogni settimana il monitoraggio settimanale, nell'ultimo mese il tasso di ricovero nella fascia di eta' con piu' di 80 anni per i non vaccinati (568 per 100 mila) e' otto volte piu' alto rispetto ai vaccinati completi da almeno 120 giorni e 41 volte piu' alto rispetto ai vaccinati con booster.

Dopo 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, l'efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 71,5% a 30,1%. Rimane elevata l'efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l'efficacia del vaccino nei vaccinati con ciclo completo da meno di 150 giorni è pari al 92,7%, mentre cala all'82,2% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 150 giorni. L'efficacia nel prevenire la diagnosi e i casi di malattia severa sale rispettivamente al 71,0% e al 94,0% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster.

Continua a restare molto alta la copertura vaccinale contro il rischio di morte. Il tasso di decesso fra gli over80, nel periodo 29/10/2021- 28/11/2021, nei non vaccinati (179 per 100.000) è circa nove volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo entro i 150 giorni (19,5 per 100.000) e 56 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (3 per 100.000).

