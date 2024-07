FOTI PARLACI DELLA SANTANCHÈ! – IL CAPOGRUPPO DI FRATELLI D’ITALIA ALLA CAMERA, TOMMASO FOTI, HA IL CORAGGIO DI ATTACCARE IL PARTITO DEMOCRATICO PER L’ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER: “NON C’È PEGGIOR CONTRIBUENTE DI CHI NON VUOLE PAGARE. IL PD È INADEMPIENTE VERSO INPS ED ERARIO, PUR AVENDO IN CASSA QUASI 6 MILIONI DI EURO, COSA GRAVISSIMA" - FORSE ERA MEGLIO IL SILENZIO, VISTI I GUAI CON IL FISCO DELLA MINISTRA DEL TURISMO, ESPONENTE DI SPICCO DI FRATELLI D’ITALIA, IL CUI EX COMPAGNO, CANIO MAZZARO, È STATO CONDANNATO OGGI PER SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA DI BENI E DICHIARAZIONE INFEDELE DEI REDDITI

meme su daniela santanche

(ANSA) - "Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire e non c'è peggior contribuente di chi non vuol pagare. Viene in mente questo detto pensando alla notizia pubblicata ieri su Open e ripresa oggi da alcuni quotidiani - relativa al fatto che il Pd ha deciso di aderire alla 'rottamazione quater' tanto vituperata da alcuni dei suoi più noti e accreditati esponenti.

Ma a renderla ancor più grave è che, da quando emerge anche oggi, il Partito democratico è inadempiente verso Inps (1,56 milioni per contributi non pagati per cassa integrazione) ed Erario (262mila euro) non perché versi in difficoltà economiche e non sia dunque nelle condizioni di pagare - è inadempiente pur avendo in cassa quasi 6 milioni di euro, cosa gravissima".

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati. "Insomma - aggiunge - il tanto amato e sventolato 'Stato' può attendere. Incredibile ma vero. In parole più chiare: i 'cavalieri senza macchia', gli 'unti dal Signore', i 'duri e puri' colleghi del Pd hanno criticato aspramente la misura- salvo poi servirsene per ragioni che ci piacerebbe proprio conoscere. Ora...capiamo che in politica a volte si possano forzare un po' i toni ma dovrebbero conservarsi sempre un minimo quantomeno di dignità, decenza e coerenza. In questo caso andati persi".

