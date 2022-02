UNA FOTO SALVERA' ANDREA? - I LEGALI DEL DUCA NON POTRANNO VERIFICARE L'AUTENTICITA' DELL'IMMAGINE CHE RITRAE IL FIGLIO DELLA REGINA ELISABETTA NEL 2001 ABBRACCIATO A VIRGINIA GIUFFRE - LA DONNA, CHE LO ACCUSA DI AVER ABUSATO DI LEI QUANDO ERA ANCORA MINORENNE, DICE DI AVER PERSO L'ORIGINALE - IL FIGLIO DI ELISABETTA SOSTIENE SI TRATTI DI UN FALSO E DICE DI NON AVER MAI INCONTRATO GIUFFRE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

IL PRINCIPE ANDREA CON VIRGINIA ROBERTS

Continuano le fasi del processo contro il principe Andrea, accusato di aver abusato di Virginia Roberts quando era ancora minorenne grazie alla sua amicizia con Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell.

I legali del principe Andrea hanno chiesto di vedere l’originale della fotografia che da anni circola e che ritrae i due insieme per verificarne l’autenticità: il principe infatti sostiene si tratti di un falso. Ma la Roberts ha fatto sapere di aver perso la stampa originale, e questo forse lascerà spazio alla teoria della difesa che sostiene che la foto sia stata falsificata.

Il principe Carlo, la regina e il principe Andrea

«La foto non è in possesso di Virginia» ha detto al Daily Beast una fonte vicina alla donna. Un altro insider ha detto che non era sicuro se l’originale di stampa dell’immagine «esistesse ancora». Era in una delle numerose scatole spedite dall’ex casa di Giuffre in Colorado a Sydney, dove ora vive, e dove la foto è stata smarrita.

L’immagine è stata scattata da Jeffrey Epstein nella casa londinese di Ghislaine Maxwell nel marzo 2001 e mostra Andrea, allora 41enne, con il braccio intorno alla vita di Virginia Roberts 17enne mentre Ghislaine Maxwell si trova dietro di loro.

Il principe Andrea

Un fotografo professionista ha scattato poi un’immagine della foto per pubblicarla su Mail on Sunday nel 2011. Da allora è stata utilizzata la stessa copia, ma l’originale è andato smarrito. Virginia Roberts dice che la foto le è valsa 160.000 dollari in compensi dai media ed è stata anche esaminata dall’Fbi come potenziale prova contro Jeffrey Epstein, perché è stata scattata la notte in cui il duce di York l’ha presumibilmente aggredita per la prima volta.

Nella causa a New York, il principe si sta difendendo dall’accusa di aver abusato di Virginia Giuffre tre volte. Uno dei legali del duca aveva ingaggiato un esperto di fotografia perché studiasse l’originale. Andrea infatti nega di aver mai incontrato Giuffre e afferma che la foto potrebbe essere stata falsificata. Secondo la sua amici Lady Victoria Hervey, la testa di Andrea è stata sovrapposta in realtò a quella di un uomo irlandese.

Virginia Roberts Giuffre

Secondo quanto riferito, gli avvocati di Giuffre non sono a conoscenza di dove si trovi la fotografia e, secondo il Daily Beast, nessuno nel suo team legale ha mai visto l'immagine originale. Si dice che la prova "critica" sia scomparsa tra il 2011 e il 2016, quando Giuffre emigrò in Australia dal Colorado.

Gli avvocati di Andrea sostengono che senza l'originale cartaceo, non c'è modo di provare che l'immagine non sia stata manipolata. Alla domanda se fosse strano che Giuffre avesse smarrito una foto che interessava all'FBI, la fonte vicina a Giuffre ha detto: «Ricorda che quando è stata intervistata dall'FBI non stava facendo causa a nessuno. Non stava ricevendo consulenza legale. Ora sono passati sei o sette anni e ha avvocati che la consigliano e sono sicuro che si comporterebbe diversamente, ma poi era solo una ragazzina».

Virginia Roberts

La fonte Giuffre ha anche affermato di non ritenere che la mancata produzione di un'immagine originale influirà sull'ammissibilità dell'immagine come prova. Il caso infatti non si basa sull'immagine, ed è «il motivo per cui [il suo avvocato] David Boies non è preoccupato» di produrre l'originale.

