A FRANCE’, CHE T’È SUCCESSO? IL PAPA SI È PRESENTATO ALL’ANGELUS DI SANTO STEFANO CON IL LABBRO SUPERIORE BELLO GONFIO. LE TELECAMERE DEL VATICANO HANNO CERCATO DI EVITARE I PRIMI PIANI, LE INQUADRATURE ERANO TUTTE DA LUNGA DISTANZA, MA IL RIGONFIAMENTO ERA EVIDENTE. LA DOMANDA È: SI È FATTO UN RITOCCHINO O QUALCUNO GLI HA DATO UN PAPAGNO?

Oggi (26 dicembre, ndR), mentre leggeva l'Angelus, si è visto il Santo Padre con le labbra gonfie, in particolare quello superiore. La telecamere hanno evitato costantemente i primi piani e le inquadrature erano tutte da lunghe distanze. Per ora non è stato possibile sapere le ragioni di questa edema a carico delle labbra.

