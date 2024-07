FRANCESCA PASCALE MEJO DI AIRBNB - L'EX COMPAGNA DI SILVIO BERLUSCONI, ORA SPOSATA CON PAOLA TURCI, SI È RICICLATA COME AFFITTA CAMERE DI LUSSO A FIRENZE: POSSIEDE TRE CASE VACANZA - LA PIÙ COSTOSA E' UN ATTICO DA 8 MILA EURO AL MESE - PASCALE: "È QUESTA LA MIA ATTIVITÀ PRINCIPALE. NON POSSO DEFINIRLA UN LAVORO MA UN PRIVILEGIO PERCHÉ MI DIVERTO. SENZA DIMENTICARE LA GRATITUDINE CHE DEVO A CHI HA PENSATO A ME CON TANTA GENEROSITÀ, SILVIO BERLUSCONI..."

Un anno con il segno più per Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi oggi sposa con la cantante Paola Turci, che dal 2023 è diventata imprenditrice immobiliare creando a Firenze la Futura Luxury home. Una srl che gestisce case vacanza di cui la Pascale è unica socia che nel suo portafoglio immobiliare ha tre residenze proprio nella capitale del Rinascimento, oltre che una villa a Fregene. Un pacchetto che ha fruttato alla Pascale in poco meno di un anno un utile di 28mila euro.

«[...] Firenze è una città della memoria, la sua bellezza è riconosciuta nel mondo ed è anche una meta ambita dal turismo. Ho quindi investito qui maturando un’idea che, evidentemente, ho potuto coltivare stando vicino a Berlusconi. Appassionata di arredamento ho deciso quindi di buttarmi nell’immobiliare. Intendiamoci davvero con altre capacità e con altre dimensioni di business».

Un business quello degli affitti brevi che rende grazie alla clientela straniera. «Soprattutto americani – conferma Francesca Pascale – anche se fino allo scorso anno anche i russi erano molto presenti».

Gli appartamenti avviati da Pascale, che non svela gli importi degli acquisti delle case, sono tre: due in pieno centro storico e uno in via Madonna della Tosse. Il primo, anche molto recensito sulle piattaforme, si trova in via dei Calzaiuoli, arteria pedonale dello shopping e ha una terrazza da cui prende il nome con vista sui monumenti. «Ha nove camere da letto e in alta stagione costa 300 euro a persona al giorno». L’altro si trova in Via de Giraldi tra Via dei Pandolfini e Via del Proconsolo «Ha 6 camere ed è più caro. Chiediamo 500 euro a persona».

Infine l’ultimo acquisto nel Villino Sensi in via Madonna della Tosse. «Un attico e super attico dove avrei voluto vivere – racconta Pascale – ma con i miei 11 cani sarebbe stato difficile». È una proprietà diversa dalle altre, più esclusiva e costa 8mila euro al mese. Firenze insomma rende bene anche se, secondo Pascale, «il turismo di massa dovrebbe essere gestito meglio e anche certi servizi».

«Ho seguito anche la vicenda della norma Nardella che limita gli affitti brevi in zona Unesco anche se non riguarda le mie proprietà. Credo sia una soluzione dettata dalla volontà di contrastare il turismo di massa che certamente è un dato di fatto.

Allo stesso tempo si penalizza chi ha investito. Io credo che Firenze abbia bisogno di alcuni lavori strutturali nel centro storico per migliorare la sua vivibilità». Il prossimo obiettivo? «Aprire un boutique hotel dedicato all’arte, magari a Capri»

«Ad oggi – continua Pascale - è questa la mia attività principale. Non posso definirla un lavoro ma un privilegio perché mi diverto. Senza dimenticare la gratitudine che devo a chi ha pensato a me con tanta generosità, Silvio Berlusconi. Purtroppo, continuo a constatare quanta ipocrisia ci sia anche solo nel suo ricordo. Penso alla questione dell’aeroporto di Milano.

Sono contenta per il Presidente Berlusconi è il minimo per l’amore e la dedizione che ha donato al suo Paese, dove anche i suoi detrattori con il tempo ne sentono la mancanza, considerando la qualità dell’attuale classe dirigente. Litigano ancora sul 25 aprile, che tristezza. [...] Berlusconi è ancora amato e odiato a un anno dalla sua dipartita. L’unico che dall’aldilà riesce a fare campagna elettorale, una riflessione forse stucchevole quanto reale».

