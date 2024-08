FRANCESCA DI RUBERTO, EX RAGAZZA DI “NON È LA RAI”, È MORTA IN UN INCIDENTE STRADALE A ROMA – LA 44ENNE STAVA GUIDANDO LA SUA AUTO SU VIA TRIONFALE, NEL TRATTO CONOSCIUTO COME “LA CURVA DELLA MORTE”, QUANDO HA PERSO IL CONTROLLO DEL MEZZO (FORSE A CAUSA DELL’ASFALTO BAGNATO DALLA PIOGGIA), CHE È FINITO CONTRO UN CAMION DELL’AMA CHE VIAGGIAVA SULLA CORSIA OPPOSTA – LA DONNA SI TROVAVA IN MACCHINA CON UN COLLEGA, RICOVERATO IN CONDIZIONI GRAVISSIME… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Valeria Costantini per www.corriere.it

francesca di ruberto

C’è voluto l’intervento dei pompieri per riuscire a separare la Mini Cooper dal camion dell’Ama. Nel groviglio di lamiere non ha avuto scampo Francesca Di Ruberto, 44 anni, madre di due bambini, ex ragazza di «Non è la Rai», morta lunedì mattina sulla via Trionfale. Manca poco all’alba quando, poco prima delle 6, è avvenuto lo scontro fatale su quella che nel quartiere chiamano «la curva della morte».

A pochi metri da un autodemolitore e a ridosso del San Filippo Neri, l’auto guidata dalla donna si stava dirigendo al lavoro verso il centro della città insieme ad un collega. Questioni di attimi, forse l’asfalto scivoloso ancora bagnato dalla pioggia, ha fatto schizzare la macchina prima contro il guardrail, per poi finire dritta contro il mezzo della Municipalizzata che arrivava sulla corsia opposta.

francesca di ruberto non e la rai

[…] Per Francesca Di Ruberto però c’è stato poco da fare: i sanitari del 118, una volta estratta la donna, non hanno potuto salvarla. Il passeggero è stato invece portato d’urgenza al Policlinico Gemelli: le sue condizioni sono gravissime. Anche il conducente del mezzo Ama, 47enne sotto choc, è stato trasferito in ospedale per accertamenti e per essere sottoposto ai test per alcool e droghe: i risultati sono stati negativi. […]

SUL PALCO A CANTARE «CUORE». LA DEDICA DELLA MAMMA

Da accertare appunto le cause dell’invasione di corsia da parte della macchina: aveva piovuto da poco anche nella zona, non si esclude che l’asfalto bagnato, insieme alla pericolosità della curva in cui è avvenuto l’incidente, abbiano concorso a far sbandare la vettura. Francesca Di Ruberto è la 102esima vittima delle strade della Capitale dall’inizio del 2024: sui social è stessa mamma della vittima, Anna Carotti, a dare sfogo a tutto il dolore. «Oggi il cielo ha una stella in più, fai buon viaggio Francesca» […]

ambra angiolini francesca di ruberto non e la rai

Era da poco tornata da una vacanza con i figli piccoli Francesca, impiegata in un ristorante del Trionfale: la chiamavano «Treccioline», per la sua tenera acconciatura, all’epoca della sua breve esperienza a «Non è la Rai». Nel noto programma cult, ancora ragazzina, saliva sul palco accanto ad Ambra Angiolini e incantava tutti al microfono con la canzone «Cuore».

francesca di ruberto non e la rai