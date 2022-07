A FRANCESCO PIACE DONNA – IL PAPA HA ANNUNCIATO CHE PER LA PRIMA VOLTA DUE DONNE ENTRERANNO NELLA CONGREGAZIONE PER ELEGGERE I VESCOVI: “UN PO' SI APRE QUESTO MONDO” – BERGOGLIO HA GIA' NOMINATO SUOR RAFFAELLA PETRINI SEGRETARIO GENERALE DEL GOVERNATORATO E SUOR NATHALIE BECQUART SOTTOSEGRETARIO DEL SINODO – E NELLA NUOVA COSTITUZIONE DELLA CURIA SI DICE CHE “QUALUNQUE FEDELE PUÒ PRESIEDERE UN DICASTERO O UN ORGANISMO”…

G. G. V. per il “Corriere della Sera”

Due donne nel Dicastero vaticano dei vescovi, per la prima volta. Il Papa ne ha parlato all'agenzia Reuters: «Adesso, nella Congregazione dei vescovi, nella commissione per eleggere i vescovi, andranno due donne per la prima volta. Un po' si apre in questo modo», ha detto Francesco.

In realtà non c'è una «commissione» per nominare i vescovi. Ma certo il Dicastero vaticano prepara le istruttorie da sottoporre al Papa, cui spettano le nomine.

Non era mai successo che le donne partecipassero alla selezione dei candidati episcopali nel mondo. La questione femminile nella Chiesa si fa più che mai urgente, lo stesso Francesco osservava che «le donne sono state tenute lontano dai posti di responsabilità e discriminate per secoli».

Ma le cose si stanno muovendo, e con il suo pontificato hanno avuto un'accelerazione, «io sono aperto a che si dia un'occasione».

Il Papa ricorda di aver nominato suor Raffaella Petrini segretario generale del Governatorato. Suor Nathalie Becquart, è stata scelta come sottosegretario del Sinodo: sarà la prima donna nella storia dei Sinodi a poter votare, per il momento anche l'unica. A gennaio, Francesca di Giovanni è divenuta sottosegretario di una Sezione della Segreteria di Stato.

Nella nuova Costituzione della Curia si dice che «qualunque fedele può presiedere un Dicastero o un Organismo», il Papa ha fatto mettere nero su bianco che anche le donne potranno guidare i «ministeri» vaticani. Quali? «I Laici, ad esempio», dice Francesco. «Penso anche all'Educazione, la Cultura o la Biblioteca apostolica...».

