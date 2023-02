2 feb 2023 17:31

FRANCESCO TOTTI E NOEMI BOCCHI SONO IN CRISI? LUI VORREBBE TORNARE CON ILARY DI CUI E’ ANCORA INNAMORATO? SUI SOCIAL SI RINCORRONO LE VOCI. CHI È VICINO ALLA COPPIA PARLA DI BISTICCI E FA NOTARE CHE "IL PUPONE" NON INDOSSA PIU' L'ANELLO UGUALE A QUELLO DELLA COMPAGNA - NEL FRATTEMPO UN INCONTRO TRA L'EX CAPITANO E LA BLASI, FIDANZATA CON L’IMPRENDITORE BASTIAN, È IN PROGRAMMA PER IL 3 FEBBRAIO IN TRIBUNALE E RIGUARDA QUELLO CHE È PASSATO ORMAI ALLA STORIA COME "IL RATTO DEI ROLEX"