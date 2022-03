AI FRANCESI SI SMOSCIA LA BAGUETTE! - PANICO TRA I PIPPAROLI D'OLTRALPE: PRESTO PORNHUB E ALTRI QUATTRO SITI WEB CON CONTENUTI "SESSUALMENTE ESPLICITI" POTREBBERO ESSERE BLOCCATI PER LE POLITICHE LASCHE E I CONTROLLI SCARSI SULL'ACCESSO DEI MINORENNI AI CONTENUTI - SECONDO UNA NUOVA LEGGE APPROVATA LO SCORSO ANNO NON E' PIU' SUFFICIENTE CHIEDERE AGLI UTENTI SE SONO MAGGIORENNI PER PUBBLICARE MATERIALE HARD...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Pornhub

La Francia potrebbe vietare Pornhub e altri quattro siti web con contenuti sessualmente espliciti per non aver impedito ai minori di accedere ia loro contenuti.

Il regolatore nazionale dei media ha annunciato oggi di aver presentato una denuncia legale contro i cinque portali, che alla fine del 2021 avevano ricevuto l’ordine di introdurre un sistema che fermasse gli spettatori under 18. I cinque siti sono, oltre a Pornhub: Tukif, Xhamster, Xnxx e Xvideos. In base a una nuova legge approvata a luglio dello scorso anno, in Francia non basta più chiedere semplicemente agli utenti se sono maggiorenni.

PornHub

Roch-Olivier Maistre, a capo dell’ente regolatore dei media francesi Arcom, ha detto di aver depositato il caso presso un tribunale di Parigi dopo che gli operatori hanno ignorato gli avvertimenti precedenti.

«Se la giustizia si pronuncia a favore, questi siti non saranno più accessibili sul territorio francese o tramite indirizzi registrati in Francia». Tukif, che ha sede in Portogallo, ha fatto ricorso contro la repressione a dicembre sostenendo che fosse discriminatoria perché teneva fuori altri siti web.

pornhub censored 1

A dicembre, quando è stato avvertito dall'autorità di regolamentazione, Pornhub ha criticato le decisioni dell'organismo di vigilanza, che secondo EURACTIV Francia «violano la privacy degli adulti». Il sito ha anche detto che la mossa lascia la maggior parte dell'industria per adulti «completamente incontrollata».