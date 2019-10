FRANCIA A MANO ARMATA - UN 84ENNE EX CANDIDATO DEL “FRONT NATIONAL” APRE IL FUOCO DAVANTI A UNA MOSCHEA A BAYONNE, NEL SUDOVEST DELLA FRANCIA: CI SONO DUE FERITI GRAVI - L’UOMO AVEVA PROVATO A DARE FUOCO ALLA PORTA DELL’EDIFICIO, MA QUANDO È STATO VISTO HA INIZIATO A SPARARE PER POI FUGGIRE A CASA SUA, DOVE È STATO ARRESTATO

claude sinke

moschea di bayonne

claude sinke 1

moschea di bayonne 1

(LaPresse) - È un ex candidato locale del Front national, il partito di Marine Le Pen che ora ha cambiato nome in Rassemblement national, l'uomo che oggi pomeriggio ha aperto il fuoco davanti alla moschea di Bayonne, nel sudovest della Francia, ferendo gravemente due persone. Lo riferiscono i media francesi. Secondo fonti di polizia l'uomo, che è stato fermato, ha 84 anni e ha riconosciuto i fatti. I due feriti, in condizioni gravi, hanno 74 e 78 anni. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, il presunto responsabile ha provato a incendiare la porta della moschea intorno alle 15.20; sorpreso nel suo tentativo da due persone, ha sparato contro di loro ferendole gravemente. Poi, ripartendo, ha dato fuoco a un'auto. È stato arrestato successivamente nella sua casa a Saint-Martin de Seignanx, a 16 chilometri da Bayonne, nel vicino dipartimento di Landes, dove si trova attualmente una squadra di artificieri.