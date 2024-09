26 set 2024 11:36

IN FRANCIA SCOPPIA LA RABBIA ANTI-MIGRANTI DOPO L’OMICIDIO DI PHILIPPINE, UNA STUDENTESSA DI 19 ANNI UCCISA DA UN 23ENNE MAROCCHINO IRREGOLARE – L'UOMO ERA GIA' STATO CONDANNATO PER STUPRO E NON AVREBBE DOVUTO ESSERE IN FRANCIA PERCHE' COLPITO DA UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE - A COLPIRE L'OPINIONE PUBBLICA SONO STATI I DETTAGLI TRUCULENTI DELL'OMICIDIO DI PHILIPPINE, SEVIZIATA E MORTA PER ASFISSIA - IL NUOVO MINISTRO DELL’INTERNO, BRUNO RETAILLEAU, PROMETTE DI “CAMBIARE L’ARSENALE GIURIDICO PER PROTEGGERE I FRANCESI”