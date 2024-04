18 apr 2024 16:03

IN FRANCIA NON SI PUÒ MAI STARE SICURI - DUE BAMBINE SONO STATE ACCOLTELLATE DAVANTI A SCUOLA, A SOUFFELWEYERSHEIM, PICCOLO CENTRO VICINO A STRASBURGO. L’AGGRESSORE È UN 29ENNE ED È STATO FERMATO – LE BIMBE HANNO 6 E 11 ANNI E NON SONO IN PERICOLO DI VITA . I LORO COMPAGNI DI SCUOLA SONO ANCORA DENTRO L’EDIFICIO PER MOTIVI DI SICUREZZA…