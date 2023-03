IN FRANCIA UN PROFESSORE DI 50 ANNI SI È SUICIDATO IN CLASSE, NEL LICEO DOVE INSEGNAVA, NON LONTANO DA MONTPELLIER. IL SUO CORPO SENZA VITA È STATO TROVATO DA UN TUTTOFARE DELLA SCUOLA – SECONDO I RACCONTI DEGLI STUDENTI L’UOMO SOFFRIVA DI DEPRESSIONE ED ERA SEGUITO DA UNO PSICOLOGO – LA TESTIMONIANZA DI UNA SUA ALUNNA: “PIÙ PASSAVA IL TEMPO E PIÙ SI VEDEVA CHE NON VOLEVA PIÙ INSEGNARE. DUE GIORNI FA HO FATTO LEZIONE CON LUI, ERA SOLO...”

Un professore di chimica e fisica è stato trovato morto in una classe del Liceo: il corpo del 50enne è stato rinvenuto da un addetto della scuola. Il fatto è accaduto nella scuola Arc d'Orange, nel Vaucluse, in Francia. Il corpo senza vita del docente è stato trovato nella sua classe oggi da un addetto alla manutenzione, come riporta La Provence .

Secondo una primissima ricostruzione, il docente 50enne di fisica e chimica si sarebbe suicidato.Il liceo, appresa la notizia, ha deciso di sospendere tutte le lezioni. Il professore è stato descritto come una persona molto discreta, ed era molto apprezzato dai suoi colleghi e dagli studenti.

Hassna, studentessa 16enne […] ha parlato in particolare dei problemi che il docente avrebbe incontrato lo scorso anno. Aveva sofferto di depressione. La studentessa si rimprovera di non aver visto il disagio dell'insegnante. «Era un insegnante molto simpatico, molto simpatico -ha detto la 16enne Hassna a La Provence -. Era sempre lì per i suoi studenti.

So che ha avuto un follow-up psicologico l'anno scorso perché era in depressione. È tornato quest'anno. All'inizio dell'anno era in ottima forma, andava molto bene, più passava il tempo e più si vedeva che non voleva più insegnare, mentre all'inizio si vedeva che voleva insegnare, fa male. Due giorni fa ho fatto lezione con lui, era solo. Avremmo potuto parlargli. È terribile».

