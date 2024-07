IN FRANCIA È STATO ARRESTATO UN ATTIVISTA DI ESTREMA SINISTRA PER I SABOTAGGI CHE VENERDÌ HANNO MANDATO IN TILT I TRENI AD ALTA VELOCITÀ TGV – NELL’AUTO DELL’UOMO SONO STATE TROVATE CHIAVI DI ACCESSO AI LOCALI TECNICI DELLA SOCIETÀ FERROVIARIA FRANCESE, TRONCHESI, UN SET DI CHIAVI UNIVERSALI – L’INTELLIGENCE PERÒ, PIÙ CHE SULL’ULTRASINISTRA, PUNTA SULLA PISTA DEL TERRORISMO ISLAMICO INTERNO…

sabotaggio dei treni tgv in francia 2

(ANSA-AFP) - Un attivista dell'estrema sinistra è stato arrestato domenica in un sito delle ferrovie francesi Sncf a Oissel (Seine-Maritime), hanno dichiarato lunedì fonti della polizia, dopo i sabotaggi che venerdì hanno mandato in tilt i treni ad alta velocità Tgv. L'uomo aveva nel suo veicolo "chiavi d'accesso ai locali tecnici della Sncf", "tronchesi", un "set di chiavi universali" in particolare, nonché manuali e volantini legati all'ultrasinistra, ha aggiunto la stessa fonte.

