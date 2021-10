FRANK CIMINI INFILZA IL PROCURATORE CAPO DI MILANO, FRANCESCO GRECO, CHE HA DECISO DI INTERROGARE PERSONALMENTE PIERO AMARA: "C’È UN EVIDENTE CONFLITTO DI INTERESSI DAL MOMENTO CHE GRECO È IL SUO AGGIUNTO LAURA PEDIO SONO FINITI NEI GUAI PROPRIO PERCHÉ NON AVER PROCEDUTO ALLE ISCRIZIONI SUL REGISTRO DEGLI INDAGATI DELLE PERSONE ACCUSATE DA AMARA DI FAR PARTE DELL’ORMAI FAMOSA LOGGIA UNGHERIA. IL QUADRO CHE EMERGE È QUELLO DI UNA PROCURA ALLO SBANDO DOVE I PM SI..."

Frank Cimini

A poco meno di un mese dalla pensione il procuratore Francesco Greco si occupa personalmente dell’interrogatorio dell’avvocato Piero Amara, ex legale dell’Eni nonostante la gestione relativa sui verbali delle precedenti deposizioni sia costata al magistrato l’indagine per omissione in atti d’ufficio. La procura di Brescia ha chiesto l’archiviaziobe e si è in attesa della decisione del gip.

Ma il problema riguardo alle scelte di Greco non è prettamente penale. Anzi. Ragioni di opportunità avrebbero dovuto indurre il procuratore a fare a meno di procedere lui al nuovo interrogatorio chiesto da Amara.

C’è un evidente conflitto di interessi dal momento che Greco è il suo aggiunto Laura Pedio sono finiti nei guai proprio perché non aver proceduto alle iscrizioni sul registro degli indagati delle persone accusate da Amara di far parte dell’ormai famosa loggia Ungheria.

E come se non bastasse l’aggiunto Pedio ha interrogato Vincenzo Armanna il sodale di Amara.

Sia Armanda sia Amara erano stati tirati in ballo dal pm Paolo Storari come “calunniatori” ma i vertici della procura facevano finta di niente perché entrambi erano testimoni di accusa al processo Eni/Nigeria poi finito con l’assoluzione di tutti gli imputati.

Il quadro che emerge è quello di una procura allo sbando dove i pm si accusano tra loro a verbale davanti ai colleghi di Brescia e dove il capo dell’ufficio si comporta come se non fosse accaduto nulla.

Il tutto in attesa che il Csm decida il nome del successore di Francesco Greco. Ma il cosiddetto organo di autogoverno dei magistrati si occuperà prima della procura di Roma dove dovrà scegliere il successore di Michele Prestipino attualmente in carica la nomina del quale è stata bocciata dal TAR e dal Consiglio di Stato.

I tempi insomma per il caso Milano non si annunciano brevissimi. Nel frattempo la procura del capoluogo lombardo vedrà coincidere il trentesimo anniversario di Mani pulite con il periodo più buio della sua storia. Forse è l’ennesima occasione per avviare una riflessione seria per capire che quella del 1992 1993 non fu vera gloria.

