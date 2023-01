27 gen 2023 11:34

FRATELLI COLTELLI – CARLO III HA CACCIATO IL PRINCIPE ANDREA DA BUCKINGHAM PALACE: A FAR INCAZZARE IL RE SAREBBE STATO IL VIZIETTO DEL DUCA DI PORTARE DONNE, SOPRATTUTTO MODELLE, NELLA DIMORA DI FAMIGLIA – UN ATTEGGIAMENTO INTOLLERABILE PER CARLO CHE HA SFRATTATO IL FRATELLO E LA MEGA COLLEZIONE DI ORSACCHIOTTI DI PELUCHE, COSTRETTI A GUARDARE LE ZOZZERIE DI ANDREA – MA STATE TRANQUILLI: ANDREA E I SUOI GIOCATTOLI NON FINIRANNO SOTTO I PONTI…