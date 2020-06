IL FRATELLO DI PABLO ESCOBAR CHIEDE 2,6 MILIARDI DI DOLLARI ALLA APPLE – ROBERTO, DETTO “EL OSITO” (ORSETTO) È MOLTO SENSIBILE ALLA PROPRIA SICUREZZA E I SUOI LEGALI SOSTENGONO CHE È STATO COSTRETTO A NASCONDERSI DOPO UNA VIOLAZIONE DEL SUO SMARTPHONE – HA CITATO APPLE PE TRE MOTIVI: LA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, LA NEGLIGENZA E…

Il fratello di Pablo Escobar, Roberto, ha fatto causa alla Apple per 2,6 miliardi di dollari. Stando ai documenti visti dal sito Tmz, il fratello maggiore del re del narcotraffico accusa l'azienda di pubblicizzare i propri prodotti come sicuri quando non sarebbe vero. La prova, a suo dire, è in una lettera con minacce di morte che ha ricevuto a casa dopo che qualcuno ha hackerato il suo iPhone X, carpendo l'indirizzo da FaceTime.

I motivi dietro a quei 2,6 miliardi

El Osito («l’Orsetto», come era soprannominato) è molto sensibile alla propria sicurezza: è stato fondatore e contabile del cartello di Medellín, ha già ricevuto innumerevoli minacce di morte ed è scampato a diversi tentativi di omicidio (è cieco a un occhio per via di una lettera esplosiva). I suoi legali affermano che, a causa della violazione del suo smartphone, è stato costretto a nascondersi e quindi ha citato in giudizio la Mela per tre movtivi. Il primo è la violazione di contratto: Escobar dice che Apple non offre un «telefono privo di falle» e per questo chiede 100 milioni. C'è poi la negligenza e la falsa rappresentazione per cui l'azienda americana «non aveva notificato» all'uomo il baco di FaceTime quando lo aveva scoperto (500 milioni di dollari). L'ultimo, da due miliardi, riguarda il danno emotivo subito ovvero, stando ai documenti, «umiliazione, imbarazzo, angoscia mentale ed emotiva».

Chi è Roberto Escobar

La cautela in casi come questo è sempre d'obbligo ma con Roberto De Jesus Escobar Gaviria (questo il suo nome completo) ce ne vuole ancor di più. Oltre al suo passato tra i narcos, l'uomo è recentemente salito alla ribalta delle cronache per aver lanciato uno smartphone pieghevole, l'Escobar Fold 1, che presentava come sicuro, nuovo ed economico ma si era rivelato essere solo un rebrand del malriuscito Royola Flexpai (E poi ci ha riprovato). Non solo, ha tentato anche una class-action da 30 miliardi contro la Mela che «imbroglia le persone e vende telefoni senza valore», ha chiesto un miliardo di dollari a Netflix per l'uso di contenuto non autorizzato per la serie Tv Narcos e lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per ottenere l'impeachment per Donald Trump. Impresa, quest'ultima, che stava andando bene: dopo dieci ore aveva già raccolto 10 milioni dei 50 milioni di dollari richiesti ma poi il sito l'ha annullata.

