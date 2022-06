FRECCIA-ROTTA! – ANCHE OGGI DISAGI E RITARDI IN TUTTA ITALIA PER VIA DEL DERAGLIAMENTO DI IERI A ROMA: IL TRATTO TRA LA CAPITALE E NAPOLI È INTERROTTO, CON I CONVOGLI AD ALTA VELOCITÀ COSTRETTI A PASSARE NELLE LINEE ORDINARIE. I RITARDI SUPERANO I 100 MINUTI E SARÀ COSÌ ANCHE NEI PROSSIMI GIORNI – LA PROCURA DI ROMA HA APERTO UN FASCICOLO DI INDAGINE: SI IPOTIZZA IL REATO DI DELITTI COLPOSI DI PERICOLO…

TRENO AV: PROCURA ROMA APRE FASCICOLO DI INDAGINE

treno deragliato a roma 5

(ANSA) - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incidente ferroviario avvenuto ieri in una galleria della Capitale. Nel procedimento, al momento contro ignoti, si ipotizza il reato di delitti colposi di pericolo, sancito dall'articolo 450 del codice penale. I pm di piazzale Clodio hanno effettuato ieri un sopralluogo nella galleria della Serenissima assieme agli ispettori del lavoro. Gli inquirenti hanno anche disposto una consulenza tecnica su quanto avvenuto.

ALTA VELOCITÀ, ANCORA RITARDI FINO A 100 MINUTI. TRENITALIA: «I DISAGI DURERANNO GIORNI»

treno deragliato a roma 4

Stanno proseguendo anche oggi, sabato, i disagi per chi viaggia in treno: in convogli dell’Alta velocità registrano ritardi su diversi percorsi sempre a causa dell’incidente avvenuto ieri alle porte di Roma, dove un locomotore di coda è uscito dai binari. Il tratto tra Roma e Napoli resta ancora interrotto e i treni vengono instradati su linee ordinarie. I ritardi superano in molti casi i 100 minuti. I disagi sono destinati a proseguire anche nei prossimi giorni.

il locomotore del treno deragliato a roma

È stata la stessa Trenitalia con una nota a chiarire la situazione: «Il traffico permane sospeso sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli e sulla linea Roma-Pescara. Per i prossimi giorni, i treni Alta Velocità sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma Napoli via Cassino e via Formia»si legge nell’ultimo aggiornamento di Infomobilità di Trenitalia. «Maggiori i tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti». Gli interventi di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici Rfi saranno avviati appena l’area sarà dissequestrata e resa disponibile dalle Autorità giudiziaria.

incidente ferroviario a roma 7

I ritardi riguardano in particolare i treni diretti a Napoli o in partenza dal capoluogo campano ma con ripercussioni anche nei tratti a nord tra Bologna e Firenze.

Disagi alla circolazione ferroviaria si registrano anche in Puglia i. In particolare, ancora oggi, i due treni in arrivo da Roma Termini a Bari, l’Italo delle 12.05 e il Frecciargento delle 12.11, viaggiano con un ritardo di 70 minuti. L’Italo da Torino Porta Nuova viaggiava con 190 minuti di ritardo.

