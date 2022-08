11 ago 2022 18:16

FRECCIA-ROTTA! – IL DOTTOR GIOVANNI MILITO CI RACCONTA LA DISAVVENTURA VISSUTA SU UN TRENO AD ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI: “DOPO NEANCHE 30 MINUTI SI FERMA PER UN GUASTO. L’ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA, LE PORTE E I FINESTRINI SONO CHIUSI. NESSUNO DÀ NOTIZIA DI COSA SUCCEDE, SE NON DI UN GUASTO TECNICO. DOPO CIRCA 3 ORE SONO INIZIATI I PROBLEMI AD ALCUNI VIAGGIATORI, E DA MEDICO HO CERCATO DI ASSISTERE. POI CI AVVERTONO CHE IL TRENO CI RIPORTAVA A ROMA PER POI…”