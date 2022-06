3 giu 2022 15:45

FRECCIA-ROTTA! UN TRENO AD ALTA VELOCITÀ È DERAGLIATO A ROMA: A BORDO C’ERANO 219 PASSEGGERI! – IL CARRELLO LOCOMOTORE DI CODA HA SVIATO DAI BINARI PER “UN INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA”, PORTANDO CON SÉ UNO L’ULTIMA CARROZZA, CHE FORTUNATAMENTE NON SI È RIBALTATA – L’INCIDENTE È AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA SERENISSIMA: NON CI SAREBBERO FERITI…