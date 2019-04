FRECCIAROTTA! – UN TRENO AD ALTA VELOCITÀ VIENE CANCELLATO PERCHÉ I MACCHINISTI ERANO UBRIACHI – IL CONVOGLIO SAREBBE DOVUTO PARTIRE DA BRESCIA ALLE 5.17 DI STAMANI, QUANDO IL CAPOTRENO SI È ACCORTO CHE GLI ADDETTI NON ERANO IN GRADO DI GUIDARLO – HA DENUNCIATO IL TUTTO ALLA POLFER CHE LI HA SOTTOPOSTI AL TEST DELL’ETILOMETRO, MENTRE I PASSEGGERI SONO STATI TRASFERITI CON UN REGIONALE A MILANO…

C’era qualcosa che non andava nei macchinisti che dovevano guidare il treno Frecciarossa 9604 da Brescia a Napoli, sarebbe dovuto alle 5.17 di domenica dalla stazione lombarda. Ad accorgersene il capotreno, che non ha esitato ad approfondire e intervenire, accusandoli: «Siete ubriachi».

Immediata la sua denuncia agli agenti della polizia ferroviaria di Brescia, che hanno sottoposto i macchinisti al test dell’etilometro, concludendo che effettivamente non erano in grado di garantire la necessaria sicurezza. A rendere noto l’episodio la stessa polfer. I 67 passeggeri a bordo del convoglio sono stati trasferiti in treno a Milano Centrale per poi proseguire su un altro Frecciarossa per Napoli.

Con una nota, Trenitalia ha fatto sapere che, «dopo aver accertato la non idoneità dell’equipaggio alla conduzione del treno», ha provveduto alla cancellazione della corsa. Per quanto riguarda i 67 passeggeri in partenza da Brescia, nessuno «è stato fatto salire sul treno che è rimasto chiuso e inaccessibile. Tutti i clienti sono stati immediatamente trasferiti con un treno regionale alla stazione di Milano, per poi salire a bordo di un altro treno e raggiungere così la loro destinazione». Un episodio simile, secondo Trenitalia, non si era mai verificato.

