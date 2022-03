IL FREDDO ALLUNGA LA VITA - UN TEAM INTERNAZIONALE HA SCOPERTO CHE LA TEMPERATURA CORPOREA INFLUISCE IN MODO IMPORTANTE SULLA DURATA DELLA NOSTRA ESISTENZA - GLI SCIENZIATI HANNO ESPOSTO UN GRUPPO DI TOPI AD UN CLIMA MOLTO CALDO: QUELLI CHE VENIVANO RINFRESCATI CON DEI VENTILATORI VIVEVANO DI PIU'...

Un nuovo studio ha rilevato che la temperatura corporea può avere un impatto maggiore sulla durata della vita rispetto al metabolismo.

Un team internazionale ha esaminato le connessioni del mondo reale alla frase «vivi velocemente, muori giovane». Un’espressione che è arrivata a significare che le persone che praticano stili di vita rischiosi di solito muoiono più giovani dei loro coetanei. In biologia, tuttavia, gli scienziati affermano che in realtà questa frase si riferisce agli animali che hanno un tasso metabolico più elevato e che muoiono prima di quelli con un metabolismo più lento. In poche parole, queste specie si esauriscono più velocemente.

Sfortunatamente, questa relazione tra metabolismo e longevità non è sempre così chiara. In generale, le persone che seguono una dieta ipocalorica hanno un metabolismo lento, e migliorano così la longevità. Tuttavia, l'esercizio è uno dei modi più basilari per aiutare le persone a vivere più a lungo, ma accelera anche il metabolismo. Allora, qual è il vero segreto per vivere una lunga vita?

I ricercatori affermano che la chiave potrebbe essere il modo in cui i cambiamenti del metabolismo influenzano la temperatura corporea. In genere, avere un tasso metabolico più basso abbassa anche la temperatura corporea.

Nel nuovo studio, i ricercatori hanno esaminato gli animali mentre il team spingeva il loro tasso metabolico e la temperatura corporea in direzioni opposte. Per fare ciò, hanno esposto topi e criceti a temperature elevate, e hanno provocato il rallentamento del loro metabolismo.

«Abbiamo scoperto che esporre i roditori a queste condizioni ha ridotto la durata della loro vita. Un metabolismo più basso non ha allungato la loro vita, ma temperature più elevate l'hanno accorciata», afferma il professor John R. Speakman dello Shenzhen Institute of Advanced Technology in un comunicato stampa.

Nella fase successiva dello studio, i ricercatori hanno utilizzato piccoli ventilatori per soffiare aria fresca sugli animali che vivono ad alte temperature. Anche se questo non ha cambiato il loro metabolismo, i ricercatori affermano che ha impedito a topi e criceti di avere una temperatura corporea elevata. In queste condizioni, gli animali non hanno sofferto di una durata della vita ridotta.

Gli autori dello studio concludono che la temperatura corporea sembra avere un ruolo molto più importante nel determinare la durata della vita rispetto al tasso metabolico.

«Abbiamo separato l'effetto della temperatura corporea sulla durata della vita dal tasso metabolico in due specie di piccoli roditori esposti a temperature elevate. Siamo entusiasti dei risultati, in particolare del fatto che l'uso di piccoli ventilatori per soffiare aria sugli animali ha invertito l'effetto dell'elevata temperatura ambientale sulla durata della vita diminuendo la temperatura corporea senza modificare il tasso metabolico», aggiunge Zhao Zhijun dell'Università di Wenzhou.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Metabolism.