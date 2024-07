UNA FREGATURA GRANDE COME UNA CASA – I DUE AMMINISTRATORI DI UNA SOCIETÀ DI TREVISO SONO STATI DENUNCIATI DALLA FINANZA PER UNA TRUFFA DA 2 MILIONI DI EURO LEGATA AL SUPERBONUS: TRA IL 2020 E IL 2022, HANNO INTASCATO DA OLTRE DUEMILA PERSONE NEL NORD ITALIA TRA I 350 E I 2.000 EURO A TESTA, PROMETTENDO LORO DI AVVIARE TUTTE LE PRATICHE BUROCRATICHE ED EDILIZIE PER OTTENERE L’ACCESSO AI CREDITI FISCALI. MA IN REALTÀ...

(Adnkronos) - I due amministratori che nel tempo hanno gestito una società trevigiana che si presentava come general contractor per il Superbonus del 110% sono stati denunciati per truffa dalla Guardia di finanza di Treviso che ha accertato, come tra il 2020 e il 2022, abbia truffato circa 2.000 persone tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte per un ammontare complessivo di circa 2 milioni di euro.

La somma è pari agli importi, tra i 350 e i 2000 euro, versati da ciascun cliente per lo studio di fattibilità che la società prometteva di rimborsare a fine lavori, lavori che in realtà non sono mai cominciati per nessun cliente. La società era già stata sanzionata per pratiche commerciali scorrette ed è attualmente in stato d'insolvenza per gli illeciti degli amministratori che ne hanno aggravato il dissesto.

