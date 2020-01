LA FRITTATA È FATTA – CRESCE IL NUMERO DEI LOTTI DI UOVA BIOLOGICHE RITIRATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER “CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA DA SALMONELLA ENTERITIDIS” - IL RITIRO RIGUARDA LE CONFEZIONI DA 4, DA 6 UOVA E QUELLE SFUSE PRODOTTE IL 27 GENNAIO. A SCOPO CAUTELATIVO, SI RACCOMANDA DI NON CONSUMARLE E RESTITUIRLE AL PUNTO VENDITA: A ESSERE INTERESSATE SONO LE UOVA DELL’AZIENDA…

Da "www.ilmessaggero.it"

uova

Uova bio contaminate, cresce il numero dei lotti ritirati dal Ministero della Salute, a scopo cautelativo, per «contaminazione microbiologica da salmonella enteritidis». Dopo quelli del 22 gennaio, il nuovo richiamo riguarda uova provenienti dall'azienda agricola biologica Olivero Claudio (stabilimento in via Rigrasso a Monasterolo di Savigliano, Cuneo) e vendute con lo stesso marchio.

uova

I lotti delle uova interessate dal richiamo del 27 gennaio sono: 1A130120, 2A130120 2C130120 con scadenza il 10 febbraio e 1A140120 e 2C140120 con scadenza l'11 febbraio.

Il ritiro riguarda le confezioni da 4, da 6 uova e quelle sfuse. A scopo cautelativo, si raccomanda di non consumare le uova segnalate e restituirle al punto vendita dove sono state acquistate.

uova

Lo scorso 22 gennaio, ad esser stato richiamato era stato il lotto numero 5528139926 di uova biologiche vendute con i marchi «Verso Natura Conad», «Cascina Italia» e «Amadori», prodotte presso la stessa azienda Olivero Claudio.

uova in frigo 8

uova in frigo 3 uova in frigo 1 uova in frigo 2 uova in frigo 4