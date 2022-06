7 giu 2022 14:01

IN FUGA CON LA FINTA FIGA - IN PARAGUAY UN DETENUTO E' EVASO CON IL METODO PIU' BANALE DEL MONDO: SI E' TRAVESTITO DA DONNA - L'UOMO, UN BOSS DEL NARCOTRAFFICO LOCALE, HA APPROFITTATO DI UNA VISITA PER APPARTARSI IN UNA STANZA - QUI HA INDOSSATO UNA CAMICETTA VERDE, UNA GONNA BLU, HA DIPINTO LE UNGHIE, MESSO CIGLIA FINTE, SI E' TRUCCATO E COME SE NULLA FOSSE E' USCITO DAL CANCELLO PRINCIPALE... - VIDEO