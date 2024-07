IN FUGA CON IL MALLOPPO – È CACCIA APERTA AI BANDITI CHE HANNO ASSALTATO UN PORTAVALORI SULLA STATALE LECCE-BRINDISI CON UNA SCENA DA ACTION MOVIE, TRA SPARI E AUTO BRUCIATE – I LADRI, ALMENO UNA DECINA, HANNO PORTATO VIA 3 MILIONI DI EURO. AVEVANO ORGANIZZATO IL COLPO NEI MINIMI DETTAGLI, CREANDO SBARRAMENTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, CON SEI VETTURE IN FIAMME – NELLE CAMPAGNE CIRCOSTANTI, I CARABINIERI HANNO RITROVATO CIRCA 300 EURO IN BANCONOTE…

Estratto dell’articolo di Francesco Oliva per www.repubblica.it

ASSALTO AL PORTAVALORI SULLA STATALE BRINDISI LECCE

Auto in fiamme, colpi di pistola, tanta paura tra gli automobilisti. E un commando armato in fuga con l’incasso rapinato ai vigilanti di un furgone portavalori, stimato in 3 milioni di euro. Scene da Far West sulla statale Lecce-Brindisi nel tratto tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo, al confine tra le due province.

L’assalto armato al portavalori, poco dopo le 7 del mattino di giovedì. Colonne di fumo e statale bloccata. I banditi, almeno una decina, hanno agito con un’azione militare: una banda organizzata, secondo gli investigatori, specialista in simili assalti. E che ha preparato il colpo nei minimi dettagli in un orario in cui la statale è densamente trafficata in entrambe le direzioni di marcia. […]

ASSALTO AL PORTAVALORI SULLA STATALE BRINDISI LECCE

Il commando ha agito comunque portando a termine la propria rapina. I malviventi hanno incendiato numerosi mezzi in entrambe le direzioni di marcia con l'obiettivo non solo di fermare il furgone portavalori ma anche di impedire o quanto meno rallentare l'intervento elle forze dell'ordine. Hanno così creato dei veri e propri sbarramenti a pochi metri di distanza l’uno dall’altro: sei le auto bruciate: tre per entrambi i sensi di marcia.

“Abbiamo avuto paura - racconta un avvocato salentino - ero in macchina con i miei collaboratori con direzione Brindisi. Improvvisamente abbiamo notato una colonna di fumo e macchine incolonnate. Non si è capito più nulla. Non ci siamo mossi dall’auto”.

ASSALTO AL PORTAVALORI SULLA STATALE BRINDISI LECCE

Nel frattempo sul posto sono confluite le forze dell’ordine: polizia, carabinieri, vigili del fuoco. In breve la statale si è trasformata in un campo di battaglia. Il blindato portavalori preso d’assalto fa parte del gruppo Battistoli (ex Securitalia) e trasportava contanti con direzione Lecce. Fortunatamente non si sono verificati spargimenti di sangue o feriti.

[…] Le forze dell’ordine hanno battuto palmo a palmo tutta la zona. Nelle campagne circostanti, i carabinieri hanno ritrovato circa 300 euro in banconote, una piccolissima parte del bottino che i malviventi hanno perso nella fuga.

ASSALTO AL PORTAVALORI SULLA STATALE BRINDISI LECCE

“Il blindato è stato completamente incendiato ed è prevedibile ipotizzare che molte banconote siano andate in fumo”. Il commando, invece, si è dileguato attraverso le campagne dell'hinterland con, questa è la prima stima, 3 milioni di euro.

Probabilmente erano attesi da altri complici a bordo di auto non segnalate. Le indagini, coordinate dalla procura brindisina, sono state già avviate. La visione delle telecamere di videosorveglianze e l’acquisizione dei tanti video amatoriali che circolano in rete già da ore potrebbero agevolare le indagini.

Le verifiche coinvolgono l’intero territorio regionale: batterie di rapinatori specialisti in queste azioni paramilitari, molto spesso, arrivano dal Foggiano o dal Nord barese. Ma non si può escludere la presenza di un basista. La statale è rimasta bloccata per ore. Lunghe attese per gli automobilisti in coda […]

assalto a un portavalori sulla statale Brindisi Lecce assalto a un portavalori sulla statale Brindisi Lecce assalto a un portavalori sulla statale Brindisi Lecce assalto a un portavalori sulla statale Brindisi Lecce assalto a un portavalori sulla statale Brindisi Lecce assalto a un portavalori sulla statale Brindisi Lecce assalto a un portavalori sulla statale Brindisi Lecce