21 mar 2020 09:02

IN FUGA DAL VIRUS – UN UOMO POSITIVO AL CORONAVIRUS È SCAPPATO LA SCORSA NOTTE DA UN OSPEDALE DELLA VAL BREMBANA, IN PROVINCIA DI BERGAMO – IERI AVEVA PERSO IL PADRE, MORTO PER COVID-19. LE FORZE DELL’ORDINE LO STANNO CERCANDO IN TUTTA LA ZONA PER CERCARE DI EVITARE CHE ABBIA CONTATTI CON QUALCUNO