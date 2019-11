FUGGITE, PRESTO: AMANDA KNOX E LORENA BOBBITT SI SONO ALLEATE! - LE DUE VOGLIONO DENUNCIARE IL MODO IN CUI SAREBBERO STATE “DIFFAMATE E UMILIATE”: SI RIFERISCONO AL MODO IN CUI LE LORO VICENDE GIUDIZIARIE SONO STATE TRATTATE DAI MEDIA - LE DUE VOLPONE HANNO CAPITO COME FARE SOLDI E HANNO PARTECIPATO AL FESTIVAL DEL CRIMINE “DEATH BECOMES US”, A WASHINGTON, MA PRIMA FOXY KNOXY… - VIDEO

La strada coppia: Amanda Knox e Lorena Bobbitt stanno conducendo una battaglia insieme per denunciare di essere state “diffamate e umiliate”, condannando il modo in cui le loro vicende sono state trattate. Le due donne hanno partecipato al festival del crimine “Death Becomes Us”, a Washington D.C. ma prima hanno dato un’intervista a FOX 5 in cui hanno parlato di come le loro esperienze le hanno fatte incontrare.

«Lorena e io abbiamo molto in comune - ha detto Knox – la nostra partecipazione al festival è stato un momento storico per le donne che si sono sentire umiliate. Non vedi donne diffamate farsi avanti sostenendosi a vicenda».

Knox ha puntato il dito contro «coloro che hanno sfruttato il nostro trauma per profitto e divertimento. La gente si aspetta che persone come noi striscino sotto una roccia per la vergogna. Stiamo dimostrando che non siamo i personaggi che pensavate». Lorena ha aggiunto che ora le persone conosceranno la verità visto che saranno loro in prima persona a parlare di ciò che è accaduto.

