FUMETTARI IN FUMO – UN UOMO HA APPICCATO IL FUOCO IN UNO STUDIO DELLA KYOTO ANIMATION, CASA DI PRODUZIONE DI ANIME GIAPPONESI: IL BILANCIO È DI ALMENO 23 MORTI - AL MOMENTO DEL ROGO NEI LOCALI C'ERANO CIRCA 70 PERSONE: QUALCUNO È RIUSCITO A USCIRE, MA CIRCA LA METÀ DEGLI IMPIEGATI È RIMASTA BLOCCATA NELL'EDIFICIO A TRE PIANI…(VIDEO)

Susanna Picone per "www.fanpage.it"

incendio kyoto animation 8

Un incendio è scoppiato giovedì mattina in uno studio di animazione di Kyoto, in Giappone. Si tratterebbe di un incendio doloso: un uomo è stato infatti arrestato perché sospettato di aver innescato le fiamme intenzionalmente. A quanto ricostruito, l’uomo giovedì mattina avrebbe fatto irruzione nell'edificio e sparso del liquido infiammabile per provocare il rogo.

incendio kyoto animation 2

L'incendio ha interessato uno studio della Kyoto Animation, una importante casa di produzione di anime giapponesi. Inizialmente era stata confermata solo una vittima, ma il bilancio potrebbe essere ancora più pesante. Secondo fonti dei vigili del fuoco, potrebbero essere almeno 23 le persone morte.

incendio kyoto animation 5

Al momento del rogo, all'interno dei locali c'erano circa 70 persone: qualcuno è riuscito a uscire ma circa la metà degli impiegati è rimasta bloccata nell'edificio a tre piani, della trentina di feriti alcuni sono in condizioni critiche. Ci sarebbero ancora dei dispersi. Tra i feriti ci sarebbe anche l’uomo che è sospettato di aver provocato l’incendio: si tratta di un quarantunenne trasportato in ospedale.

incendio kyoto animation 4

Sentite esplosioni dall'edificio – I soccorritori intervenuti sul posto hanno allestito una tenda fuori dall'edificio per fornire assistenza e per accogliere le persone presenti al momento dell'incendio. Si tratta in totale di una settantina in tutto, uscite in un fuggi fuggi generale intorno alle 10.30 del mattino.

Le persone che si trovavano nella zona hanno raccontato di aver sentito una serie di esplosioni e anche di aver visto una colonna di fumo nero uscire dall’edificio in cui si trova lo studio. "Un uomo ha gettato un liquido e dato fuoco", ha detto un portavoce della poliziadi Kyoto all'agenzia di stampa AFP.

incendio kyoto animation 3

Per il momento non sono stati forniti altri dettagli del sospettato o possibili motivi. Alcuni testimoni hanno detto di aver visto il piromane gridare “muori” e poi lanciare il liquido. Sarebbero stati trovati anche dei coltelli sulla scena.

incendio kyoto animation 1

Kyoto Animation è un pluripremiato studio d'animazione giapponese considerato uno tra i migliori al mondo per il suo eccezionale comparto tecnico. Negli ultimi anni, la Kyoto Animation, conosciuta anche come KyoAni, ha prodotto diverse serie tv anime molto popolari come K-On!, La malinconia di Haruhi Suzumiya e Sound! Euphonium.

incendio kyoto animation 7 incendio kyoto animation 6