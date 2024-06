IL FUMO UCCIDE, MA ANCHE LO "SVAPO" NON FA BENE - IL GOVERNO AUSTRALIANO HA LANCIATO UNA MAXI-CAMPAGNA PER INCORAGGIARE I CITTADINI A SMETTERE DI SVAPARE E DI FUMARE - I MESSAGGI VERRANNO TRASMESSI IN TV, IN RADIO E AL CINEMA, MA ANCHE SUI SOCIAL MEDIA, A PARTIRE DA TIKTOK - A PREOCCUPARE IL MINISTERO DELLA SANITÀ È L'AUMENTO DEI GIOVANI FRA I 14 E 17 CHE UTILIZZANO VAPORIZZATORI E SIGARETTE ELETTRONICHE, CINQUE VOLTE DI PIÙ RISPETTO A CINQUE ANNI FA...

sigarette elettroniche vs tradizionali 2

(ANSA) - Tv e social media, a partire da TikTok, sono i veicoli della campagna di salute pubblica lanciata oggi in Australia dal ministro della Sanità Mark Butler per incoraggiare milioni di australiani a smettere di svapare e di fumare. Una campagna che punta per la prima volta sugli effetti dannosi del vaping, oltre a quelli del fumo. La campagna da 63 milioni di dollari (38 milioni di euro) è mirata a quattro gruppi chiave: i giovani che svapano, gli adulti che svapano, gli adulti che fumano e gli adulti indigeni che fumano.

sigaretta elettronica

Saranno estesi i servizi di supporto per aiutare a smettere. Gli annunci saranno diffusi in Tv, social media, radio e cinema fino a dicembre. Secondo dati del dipartimento Sanità la prevalenza del vaping, particolarmente tra i più giovani, ha avuto un'impennata negli ultimi anni, causando allarme tra i funzionari sanitari. Tra gli adolescenti fra 14 e 17 anni, il 9,7% dichiara di svapare ogni giorno, cinque volte di più rispetto a cinque anni fa. Circa metà delle persone di età fra 18 e 25 anni riferisce di aver fumato sigarette elettroniche, quasi il doppio rispetto al 2019.

sigaretta elettronica 2

Il fumo di tabacco rimane la principale causa prevedibile di morte e disabilità, con una mortalità per cause correlate di 50 persone al giorno. E' intanto all'esame del Senato una legislazione nazionale per prevenire la produzione, la pubblicità, la fornitura e il possesso commerciale di vaporizzatori non terapeutici. "Quello che comincia come gesto occasionale può diventare una dipendenza per tutta la vita, ma non è mai troppo tardi per smettere", ha detto il ministro Butler.

sigarette tradizionali vs elettroniche

"Tutti i senatori hanno ora una responsabilità di agire, per salvaguardare la salute dei giovani australiani per generazioni a venire", ha aggiunto. Il presidente del Consiglio delle scuole statali, Damien Ellwood, ha espresso soddisfazione per le risorse messe a disposizione delle famiglie e delle scuole per affrontare il problema. "Attraverso l'educazione, la regolamentazione e a servizi per smettere accessibili, il governo compie significativi passi avanti nell'affrontare la crisi del vaping fra i giovani australiani", ha detto.

sigarette elettroniche sigaretta elettronica