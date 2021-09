Dagotraduzione dal Daily Mail

Piano per la morte della regina

A Buckingham Palace sono furiosi. Sono infatti stati svelati i piani “top secret” ideati per il giorno della morte della regina Elisabetta. L’”Operazione London Bridge” era stata condivisa solo con un piccolo gruppo di persone e stabiliva cosa fare nei minuti e nelle ore successive alla morte della sovrana.

Secondo il piano entro i primi dieci minuti tutte le bandiere di Whitehall saranno abbassate a mezz’asta, il principe Carlo darà la notizia in tv e poi inizierà un tour per il Regno Unito. Alla Cattedrale di St. Paul sarà allestito un servizio commemorativo all’apparenza organizzato spontaneamente dai ministri del governo.

Il sito web della famiglia reale pubblicherà una sola pagina completamente nera con una breve dichiarazione a confermare la morte di Sua Maestà. Tutti i siti web gov.uk avranno un banner nero.

La prima persona al di fuori di Buckingham Palace ad essere informata dell’evento sarà il Primo Ministro. A telefonargli sarà il segretario della Regina. Poi le telefonate si diffonderanno a tutti gli altri, compresi i capi della forze militari, che ore dopo faranno sparare i cannoni. Il messaggio sarà lo stesso per tutti: «Siamo appena stati informati della morte di Sua Maestà la Regina. Serve discrezione».

La regina Elisabetta

La famiglia reale convocherà televisione e stampa per annunciare la notizia e confermare che il funerale avrà luogo dieci giorni dopo nell’Abbazia di Westminster. Alle 18 il principe Carlo darà l'annuncio in diretta tv. La bara dove saranno esposte le spoglie della regina resterà aperto ventitrè ore al giorno, per tre giorni consecutivi, con visite in fasce orarie e biglietti per i vip. Prima di essere sepolta accanto al consorte, il suo corpo sarà esposto per tre giorni al Palazzo di Westminster.

Il piano, che è stato redatto dal governo per la prima volta negli anni Sessanta ed è stato aggiornato durante la pandemia, è stato diffuso da Politico. Nel documento il giorno della morte della sovrana viene chiamato il D-Day. L’Operazione è stata pianificata anche per i social media

Ad aggiungere ulteriore imbarazzo alla fuga di notizie, insieme ai dettagli sulla morte della regina è trapelato anche il piano per l’ascesa al trono del principe Carlo, dal titolo “Spring Tide”.

Il principe Carlo

L'ufficio di gabinetto potrebbe ora avviare un'indagine formale entro pochi giorni su chi ha fatto trapelare i documenti, con il segretario di gabinetto Simon Case, che in precedenza ha lavorato per il principe William, che dovrebbe prendere la decisione la prossima settimana, secondo The Mirror .

Funerali Regina Madre Funerale del principe Filippo Esposizione del corpo di re Giorgio 1952